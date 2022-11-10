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Каракат Абден подняла проблему синтетических наркотиков

Автор:  
Мейрамбек Байгарин
10 Ноября 2022, 16:41
Каракат Абден подняла проблему синтетических наркотиков

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Кандидат на пост Президента РК Каракат Абден поделилась своим видением проблемы наркомании на своей странице в социальной сети, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам кандидата, в настоящее время специалисты очень обеспокоены. Сегодня наркоманы редко пользуются шприцами, они перешли на синтетические наркотики. Вред от дешевых и доступных синтетических наркотиков еще больше. Среди потребляющих синтетические наркотики попадаются и школьники.

По данным Министерства внутренних дел РК, полицейские изъяли из незаконного оборота около 12 тонн наркотиков, в том числе 212 килограммов синтетических препаратов. Ликвидированы 36 нарколабораторий и 43 канала поставки наркотиков, заблокированы 1 900 сайтов, рекламирующих наркотики. Министерство разрабатывает комплексный трехлетний план по борьбе с наркоманией и наркобизнесом.

20 ноября в Казахстане пройдут внеочередные президентские выборы. Кандидат Каракат Абден в поездках по регионам провела более 20 встреч с избирателями в 13 городах и нескольких сельских населенных пунктах. Она планирует в дальнейшем провести встречи с избирателями в Северо-Казахстанской, Туркестанской, Жамбылской областей.


Выборы   Президентские выборы - 2022   Выборы-2022: кандидат Каракат Абден  
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