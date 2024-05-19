Карагандинцы завоевали 12 медалей на чемпионате Азии по джиу-джитсу
Карагандинские спортсмены получили рекордное количество наград на чемпионате Азии по джиу-джитсу. В копилке бойцов Карагандинской области 12 медалей, передает корреспондент агентства Kazinform.
Чемпионат Азии по джиу-джитсу проходил в Абу-Даби. В нем приняли участие борцы из 30 стран.
- В континентальном первенстве выступили 13 представителей Карагандинской области и завоевали 12 медалей. В этом году мы показали наш лучший, рекордный результат. Поздравляем призеров и их тренеров, благодарим всех, кто поддерживал нашу команду. Мы внесли значительный вклад и помогли сборной Казахстана достичь первого места в командном зачете чемпионата Азии! Это достижение подчеркивает уровень и масштаб развития джиу-джитсу в нашем регионе, – говорит Аян Шермагамбетов, президент Федерации джиу-джитсу Карагандинской области.
Результаты сборной Карагандинской области (мужчины и женщины):
Неваза-систем:
- Олжас Нуртаканов (77 кг) – «серебро»;
- Ажара Салыкова (63 кг) – «бронза».
Файтинг-систем:
- Аян Амзе (70 кг) – «золото»;
- Нуржан Баймагамбетов (+94 кг) – «серебро»;
- Муса Рамазанов (94 кг) – «бронза».
Контакт-систем:
- Канагат Магмур (94 кг) – «золото»;
- Айзат Мусабек (70 кг) – «серебро»;
- Аяна Амзе (70 кг) – «бронза».
Юниоры U-16 и U-18:
Файтинг-систем:
Досымжан Мереке (52 кг) – «золото».
Неваза-систем:
- Асылмурат Сагындык (+94 кг, U-21) – «серебро»;
- Жигер Алматай (69 кг, U-21) – «бронза»;
- Диляра Есмагамбетова (52 кг, U-16) – «бронза».