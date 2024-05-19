Карагандинцы завоевали 12 медалей на чемпионате Азии по джиу-джитсу

Чемпионат Азии по джиу-джитсу проходил в Абу-Даби. В нем приняли участие борцы из 30 стран.

- В континентальном первенстве выступили 13 представителей Карагандинской области и завоевали 12 медалей. В этом году мы показали наш лучший, рекордный результат. Поздравляем призеров и их тренеров, благодарим всех, кто поддерживал нашу команду. Мы внесли значительный вклад и помогли сборной Казахстана достичь первого места в командном зачете чемпионата Азии! Это достижение подчеркивает уровень и масштаб развития джиу-джитсу в нашем регионе, – говорит Аян Шермагамбетов, президент Федерации джиу-джитсу Карагандинской области.