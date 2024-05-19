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    16:35, 19 Май 2024 | GMT +6

    Карагандинцы завоевали 12 медалей на чемпионате Азии по джиу-джитсу

    Карагандинцы завоевали 12 медалей на чемпионате Азии по джиу-джитсу
    Фото: управление физической культуры и спорта Карагандинской области

    Карагандинские спортсмены получили рекордное количество наград на чемпионате Азии по джиу-джитсу. В копилке бойцов Карагандинской области 12 медалей, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Чемпионат Азии по джиу-джитсу проходил в Абу-Даби. В нем приняли участие борцы из 30 стран.

    - В континентальном первенстве выступили 13 представителей Карагандинской области и завоевали 12 медалей. В этом году мы показали наш лучший, рекордный результат. Поздравляем призеров и их тренеров, благодарим всех, кто поддерживал нашу команду. Мы внесли значительный вклад и помогли сборной Казахстана достичь первого места в командном зачете чемпионата Азии! Это достижение подчеркивает уровень и масштаб развития джиу-джитсу в нашем регионе, – говорит Аян Шермагамбетов, президент Федерации джиу-джитсу Карагандинской области.

    Карагандинцы завоевали 12 медалей на чемпионате Азии по джиу-джитсу
    Фото: управление физической культуры и спорта Карагандинской области

    Результаты сборной Карагандинской области (мужчины и женщины):

    Неваза-систем:

    - Олжас Нуртаканов (77 кг) – «серебро»;

    - Ажара Салыкова (63 кг) – «бронза».

    Файтинг-систем:

    - Аян Амзе (70 кг) – «золото»;

    - Нуржан Баймагамбетов (+94 кг) – «серебро»;

    - Муса Рамазанов (94 кг) – «бронза».

    Контакт-систем:

    - Канагат Магмур (94 кг) – «золото»;

    - Айзат Мусабек (70 кг) – «серебро»;

    - Аяна Амзе (70 кг) – «бронза».

    Юниоры U-16 и U-18:

    Файтинг-систем:

    Досымжан Мереке (52 кг) – «золото».

    Неваза-систем:

    - Асылмурат Сагындык (+94 кг, U-21) – «серебро»;

    - Жигер Алматай (69 кг, U-21) – «бронза»;

    - Диляра Есмагамбетова (52 кг, U-16) – «бронза».

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Регионы Карагандинская область
    Айзада Агильбаева
    Автор
    Айзада Агильбаева
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