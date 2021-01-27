Карагандинскую военно-техническую школу признали лучшей в республике
Гендиректор ВТШ страны генерал-лейтенант запаса Болат Дарбеков вручил переходящее знамя и вымпел коллективу школы.
«Из почти 4 тысяч военно-обученных резервов в 2020 году ВТШ удалось развить практически и активно провести работу по подготовке по следующим военно-учётным специальностям: пулемётчики ручного пулемёта, пулемётчики Калашникова модернизированного, стрелки-снайперы, стрелки помощника гранатомётчика, гранатомётчики РПГ-7, расчёты автоматического гранатомёта на станке АГС-17. Наибольший вклад в увеличение перечня подготавливаемых специалистов внесли преподаватели карагандинского филиала. Они не только увеличили количество специальностей до семи, но и оборудовали на территории автодрома учебное тактическое поле, переоборудовали учебные классы, дополучили необходимые образцы стрелкового оружия и гранатомётов», - отметил гендиректор РГКП «Военно-техническая школа Министерства обороны РК» Болат Дарбеков.
Также он поблагодарил командующего Региональным командованием «Астана» и командира воинской части 31775 за практическую помощь в подготовке военно-обученного резерва.
За активное участие в комплектовании призывниками и военнообязанными для подготовки военно-обученного резерва медалями РГКП «ВТШ МО РК» «За достигнутые успехи» награждены заместитель начальника департамента - начальник управления комплектования департамента по делам обороны Карагандинской области подполковник Рустам Жалбинов и начальник отдела по делам обороны района имени Казыбек би города Караганды подполковник Дмитрий Буксман.