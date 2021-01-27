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    18:44, 26 Январь 2021 | GMT +6

    Карагандинскую военно-техническую школу признали лучшей в республике

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    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Карагандинская военно-техническая школа имени Героя Советского Союза М. Мамраева по итогам 2020 года заняла первое место среди 14 аналогичных учебных заведений, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Гендиректор ВТШ страны генерал-лейтенант запаса Болат Дарбеков вручил переходящее знамя и вымпел коллективу школы.

    «Из почти 4 тысяч военно-обученных резервов в 2020 году ВТШ удалось развить практически и активно провести работу по подготовке по следующим военно-учётным специальностям: пулемётчики ручного пулемёта, пулемётчики Калашникова модернизированного, стрелки-снайперы, стрелки помощника гранатомётчика, гранатомётчики РПГ-7, расчёты автоматического гранатомёта на станке АГС-17. Наибольший вклад в увеличение перечня подготавливаемых специалистов внесли преподаватели карагандинского филиала. Они не только увеличили количество специальностей до семи, но и оборудовали на территории автодрома учебное тактическое поле, переоборудовали учебные классы, дополучили необходимые образцы стрелкового оружия и гранатомётов», - отметил гендиректор РГКП «Военно-техническая школа Министерства обороны РК» Болат Дарбеков.

    Также он поблагодарил командующего Региональным командованием «Астана» и командира воинской части 31775 за практическую помощь в подготовке военно-обученного резерва.

    За активное участие в комплектовании призывниками и военнообязанными для подготовки военно-обученного резерва медалями РГКП «ВТШ МО РК» «За достигнутые успехи» награждены заместитель начальника департамента - начальник управления комплектования департамента по делам обороны Карагандинской области подполковник Рустам Жалбинов и начальник отдела по делам обороны района имени Казыбек би города Караганды подполковник Дмитрий Буксман.


    Теги:
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