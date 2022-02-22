+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -5 °С
Алматы: 4 °С
USD 428.32 EUR 486.96
RUB 5.65 CNY 67.71
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Карагандинскому университету присвоили имя академика Абылкаса Сагинова

22 Февраля 2022 04:44
Поделиться:
Карагандинскому университету присвоили имя академика Абылкаса Сагинова

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Карагандинский технический университет получил имя академика Абылкаса Сагинова. Он руководил карагандинским горным, а затем политехническим институтом более 30 лет (с 1955 по 1988 год), передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Клуб юных экскурсоводов заработал в Кокшетау
Призыв Президента РК об усилении роли научно-технического образования поддержали специалисты космической науки Крупные костанайские предприятия берут шефство над колледжами Как работает дуальная система обучения в Акмолинской области

«Новый статус университета – это признание заслуг академика Абылкаса Сагинова в развитии отечественной науки и высшего образования. Им была проделана большая работа по организации учебного процесса, укреплению профессорско-преподавательского состава и материальной базы вуза, подготовке высококвалифицированных инженерных кадров для промышленности» - сообщили в университете.

Также учёный внёс свою лепту в развитие горной науки и горнодобывающей отрасли Казахстана. Результаты исследований, проведённых под его научным руководством, широко применяются на практике и по настоящее время.

За время работы Абылкасом Сагиновым было подготовлено 11 докторов и более 50 кандидатов технических наук. За заслуги в подготовке инженерных кадров, проведении научных исследований и внедрении в производство их результатов ему было присвоено звание Героя Социалистического Труда. Он был также награждён двумя орденами Ленина, орденом Трудового Красного Знамени, орденом «Парасат».


Подписывайтесь на наш канал:

#Карагандинская область   #Образование   #Вузы   #История Казахстана  
Поделиться:

Автор:

Агата Мухамеджанова

Новости по теме
Клуб юных экскурсоводов заработал в Кокшетау
Призыв Президента РК об усилении роли научно-технического образования поддержали специалисты космической науки
Крупные костанайские предприятия берут шефство над колледжами
Как работает дуальная система обучения в Акмолинской области
Популярное
1 От чего зависит размер пенсии в Казахстане
2 627 заболевших коронавирусом выявили за сутки в Казахстане
3 Бывший министр обороны Мурат Бектанов задержан
4 18-летнего солдата сбросили с моста во время январских событий – Генпрокуратура
5 Глава государства не имеет счетов в швейцарском банке – Берик Уали
6 Орудовавших во время беспорядков мародеров начали судить в Алматы
Читайте также
Казахстан и Иран обсудили перспективы разработки месторождения Борлы
Cпециальный Telegram-бот для молодёжи работает в Карагандинской области
От чего зависит размер пенсии в Казахстане
627 заболевших коронавирусом выявили за сутки в Казахстане
Бывший министр обороны Мурат Бектанов задержан
18-летнего солдата сбросили с моста во время январских событий – Генпрокуратура
Глава государства не имеет счетов в швейцарском банке – Берик Уали
Орудовавших во время беспорядков мародеров начали судить в Алматы
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн

Архив