Карагандинскому университету присвоили имя академика Абылкаса Сагинова

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Карагандинский технический университет получил имя академика Абылкаса Сагинова. Он руководил карагандинским горным, а затем политехническим институтом более 30 лет (с 1955 по 1988 год), передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Новый статус университета – это признание заслуг академика Абылкаса Сагинова в развитии отечественной науки и высшего образования. Им была проделана большая работа по организации учебного процесса, укреплению профессорско-преподавательского состава и материальной базы вуза, подготовке высококвалифицированных инженерных кадров для промышленности» - сообщили в университете.

Также учёный внёс свою лепту в развитие горной науки и горнодобывающей отрасли Казахстана. Результаты исследований, проведённых под его научным руководством, широко применяются на практике и по настоящее время.

За время работы Абылкасом Сагиновым было подготовлено 11 докторов и более 50 кандидатов технических наук. За заслуги в подготовке инженерных кадров, проведении научных исследований и внедрении в производство их результатов ему было присвоено звание Героя Социалистического Труда. Он был также награждён двумя орденами Ленина, орденом Трудового Красного Знамени, орденом «Парасат».