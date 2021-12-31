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Карагандинскому детскому дому подарили фотооборудование

31 Декабря 2021 21:35
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Карагандинскому детскому дому подарили фотооборудование

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Благотворительный фонд в рамках проекта «Профориентация» подарил карагандинскому детскому дому «Таншолпан» комплект профессионального фотооборудования. Вручение прошло накануне Нового года, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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По словам педагогов, дети давно мечтали о таком подарке. Теперь они смогут делать качественные фотографии и видеоролики. Обучать премудростям съёмки будет преподаватель детского дома.

«Уверены, огромный интерес детей, опыт и вовлечённость педагога и великолепная техника создадут отличные возможности для их будущей профессиональной деятельности в этом направлении», – говорят представители фонда.

В завершении мероприятия дети порадовали своих дорогих гостей отличным Новогодним концертом, на котором они блеснули своими яркими талантами.


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#Карагандинская область   #Благотворительность   #Общество  
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Автор:

Агата Мухамеджанова

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