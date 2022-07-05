5 Июля 2022 15:53

Карагандинского выпускника пригласили на обучение семь зарубежных вузов

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Выпускник Карагандинской NIS Адихан Туйчиев получил приглашение на обучение от семи зарубежных вузов. Он планирует связать свою жизнь с IT-технологиями, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Адихану Туйчиеву 18 лет. В этом году он окончил NIS и сдал экзамены сразу в несколько иностранных вузов.

«Мне прислали приглашение из Америки, Сингапура, Венгрии, Германии и других стран. Я выбрал Jacobs University Bremen в Германии, потому что он предоставил мне полный грант. Это международное учебное заведение, там обучаются студенты из всего мира. Преподают на английском языке», – сказал Адихан.

Будущий студент хорошо разбирается в точных науках, в IT-направлении. Он призер многих областных и республиканских олимпиад, конкурсов. Также Адихан занимается спортом и много читает. Именно природная любознательность и упорный труд помогли ему набрать на ЕНТ 137 баллов из 140.

Он окончил школу на «Алтын белгі».

«Я благодарен своим учителям, которые вложили в меня знания. Они многому меня научили, раскрыли во мне таланты. Я рад, что учился в NIS, где созданы все условия для одаренных ребят. В нашей школе особая энергетика, которая вдохновляет учеников и мотивирует их», – считает выпускник.

После обучения в Германии Адихан планирует работать в Казахстане.