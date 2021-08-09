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Карагандинского чиновника уволили за организацию тоя

9 Августа 2021 10:03
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Карагандинского чиновника уволили за организацию тоя

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Карагандинской области уволен чиновник, нарушивший запрет на проведение тоев в период карантина. Об этом сообщил глава региона Женис Касымбек на аппаратном совещании в режиме онлайн, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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«С сегодняшнего дня руководитель управления земельных отношений Максутов Калел Мукатаевич в связи с грубейшим нарушением карантина – организацией свадебных мероприятий в разгар пандемии – уволен с занимаемой должности. Предупреждаю ещё раз: наказание за подобные проступки будет очень жёстким. Здесь нарушены все нормы служебной этики государственного служащего. Не обесценивайте большую работу, которая проводится в области по противодействию коронавирусной инфекции. Не заставляйте наших жителей разочаровываться. Невзирая на статус или место работы, будете нести ответственность!», - сказал аким области.

Женис Касымбек также призвал к принципиальности членов мониторинговых групп.

«Вы созданы не для того, чтобы работать в чьих-то интересах, а защищать здоровье граждан. Пресекайте и предавайте огласке подобные мероприятия! Сами утверждали, что работаете по камерам уличного видеонаблюдения. Так вот и смотрите внимательнее, без оглядки. Запрет существует для всех», – отметил аким области.

Инцидент произошёл 7 августа. На номер «109» поступило сообщение о том, что в ресторане «Ариста» проводится массовое мероприятие. На место выехала мобильная группа в составе сотрудников полиции, санэпидконтроля и акимата Караганды. Так как возле заведения находилось много машин, а в самом ресторане пребывало около 400 человек, были вызваны дополнительные наряды полиции для оцепления территории.

По факту нарушения карантинного режима сотрудниками СЭС оформлен акт. Будут оштрафованы владелец заведения и организаторы мероприятий. В минувшие выходные грубые нарушения карантинного режима выявлены в других заведениях областного центра и г. Темиртау.

Напомним, Карагандинская область находится в «тёмно-красной» зоне. В регионе ежедневно регистрируют до тысячи новых случаев заражения Covid-19. Постановлением главного санитарного врача области усилены ограничения.


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#Карагандинская область   #Акимат   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
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Автор:

Агата Мухамеджанова

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