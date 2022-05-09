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Карагандинский ветеран ВОВ в День Победы отмечает 100-летний юбилей
9 Мая 2022 23:11

Карагандинский ветеран ВОВ в День Победы отмечает 100-летний юбилей

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Двойной праздник. В поселке Осакаровка Карагандинской области в День Победы, 9 мая, участнику Великой Отечественной войны Николаю Медведеву исполнилось 100 лет. С вековым юбилеем ветерана поздравили односельчане, аким района Нуркен Кобжанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Когда началась война, Николай Медведев был студентом третьего курса Алма-Атинского железнодорожного техникума. В августе 1941 года его призвали в армию. После учений в стрелковом полку отправился на фронт. Боевое крещение получил под Сталинградом. В 43-м году в одном из боев был ранен осколком разорвавшегося снаряда. После лечения в госпитале вернулся в боевое расположение.

От Курска дошел до Польши. Победу встретил в городе Гюстрове, недалеко от Берлина. За боевые заслуги Николай Медведев награжден орденами Отечественной войны, Красной Звезды, медалями «За оборону Сталинграда», «За победу над Германией».

После демобилизации вернулся в Осакаровский район. В 1946 году был избран первым председателем исполкома Пионерского сельского совета. Затем много лет работал в районном узле связи.

К боевым наградам ветерана добились трудовые – медали «За доблестный труд», «За освоение целинных и залежных земель». Был удостоен медали «Ерен еңбегі үшін». В 2005 году, к 60-летию Победы в Великой Отечественной войне, Николаю Медведеву присвоили звание почетного гражданина поселка Осакаровка.


Автор:
Корреспондент
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