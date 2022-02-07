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Карагандинский ультрамарафонец намерен преодолеть 440 км

7 Февраля 2022 19:14
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Карагандинский ультрамарафонец намерен преодолеть 440 км

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Сотрудник управления военной полиции Карагандинского гарнизона Зангар Алкенов готовится к новому ультрамарафону. Он посвятит свой забег 30-летию Вооруженных сил Казахстана, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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«Это будет мое финальное выступление. Спортом заниматься, конечно, не брошу, буду поддерживать физическую форму, но без марафонов. В этом году хочу покорить 440 км. Сейчас мы разрабатываем маршрут. Это достижение я хочу приурочить к 30-летию Вооруженных сил Казахстана, которое наша страна отметит 7 мая 2022 года. Занимаюсь по специальному плану – это и особенности питания, и тренировочного процесса, и физической подготовки. Тренировки проходят только в свободное от службы время, но и, находясь в командировке, не останавливаю подготовку. Руководство к моей инициативе относится с пониманием и поддерживает меня», - отметил Зангар Алкенов.

Ультрамарафонец всегда увлекался спортом, занимался единоборствами, самбо, был в составе сборной Казахстана по қазақ күресі. Он мастер спорта по қазақ күресі, кандидат в мастера спорта по дзюдо. После травмы в 2012 году боевые искусства сменил на бег на длинные дистанции.

Напомним, Зангар Алкенов в мае прошлого года пробежал расстояние в 320 км. Рекордный забег фиксировался с помощью специальных датчиков, отслеживался медиками и занял почти 45 часов. Бегун стартовал в Жезказгане и добрался до родной Жанаарки. За год до этого спортсмен осилил 200 км. Ультрамарафонец был внесён в казахстанскую Книгу рекордов.


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#Карагандинская область   #Спорт  
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Автор:

Агата Мухамеджанова

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