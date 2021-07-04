Карагандинский театр выступил на фестивале в Турции

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Карагандинский театр имени К. С. Станиславского принял участие в Международном фестивале «Тысяча вдохов – один голос» (Bin nefes, bir ses) в Турции. Он проходил в 13-й раз в городе Конья, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Карагандинцы представили международной публике спектакль «Fedra. Игра» по трагедии Сенеки. Историю о любовном треугольнике двухтысячелетней давности актёры Театра имени Станиславского играют с 2018 года. Античную пьесу поставил известный казахстанский режиссёр Куандык Касымов, лауреат Международной премии им. Чингиза Айтматова.

Коллеги из других стран оценили постановку.

«Восхитительный свет, завораживающая игра актёров, интересное прочтение древнегреческой мифологии на современный лад и, конечно же, магическая хореография. Браво!» – такой отзыв оставили участники из Гагаузского национального театра имени Д. Танасоглу (Молдова).

Организаторами фестиваля являются Государственный театр города Конья и другие театры Турции. В этом году из-за ограничений, обусловленных пандемией, показ всех спектаклей проходил на открытом воздухе. На открытии участников приветствовал губернатор области Конья Вахдеттин Ёзкан.

Фестиваль стал не только площадкой для профессионального общения театралов и укрепления сотрудничества. Участникам устроили обширную культурную программу с экскурсиями.