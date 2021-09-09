РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    21:20, 08 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Карагандинский театр Станиславского открывает 91-й творческий сезон

    None
    None
    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Театре имени К. С. Станиславского 10 сентября состоится открытие 91-го театрального сезона. В 18:30 зрителям покажут спектакль «Вишневый сад» в постановке российского режиссера Станислава Васильева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Образ главной героини пьесы А. П. Чехова Раневской воплотила на сцене Галина Турчина. В спектакле заняты ведущие актеры и театральная молодежь.

    Кроме знакомых персонажей, режиссер ввел в комедию упомянутый в пьесе А. П. Чеховым еврейский оркестр, крестьянок, поющих для приехавших господ.

    Для своих зрителей театр в новом сезоне готовит и яркие премьеры, две из которых состоятся уже в сентябре. Это спектакль-концерт Г. Горина «Прощай, конферансье!» (премьера – 18, 19 сентября) и трагифарс И. Вырыпаева «Валентинов день» (25, 26 сентября).


    Теги:
    Культура Карагандинская область
    Сейчас читают
    04:04, 02 Октябрь 2023
    Дворец бракосочетания появился в Кызылорде
    03:00, 02 Октябрь 2023
    Жасыл ел: строительные и педагогические отряды могут появиться в Карагандинской области
    02:22, 02 Октябрь 2023
    Неблагоприятные метеоусловия будут в восьми городах Казахстана
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!