Карагандинский театр Станиславского открывает 91-й творческий сезон

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Театре имени К. С. Станиславского 10 сентября состоится открытие 91-го театрального сезона. В 18:30 зрителям покажут спектакль «Вишневый сад» в постановке российского режиссера Станислава Васильева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Образ главной героини пьесы А. П. Чехова Раневской воплотила на сцене Галина Турчина. В спектакле заняты ведущие актеры и театральная молодежь.

Кроме знакомых персонажей, режиссер ввел в комедию упомянутый в пьесе А. П. Чеховым еврейский оркестр, крестьянок, поющих для приехавших господ.

Для своих зрителей театр в новом сезоне готовит и яркие премьеры, две из которых состоятся уже в сентябре. Это спектакль-концерт Г. Горина «Прощай, конферансье!» (премьера – 18, 19 сентября) и трагифарс И. Вырыпаева «Валентинов день» (25, 26 сентября).