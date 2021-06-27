Карагандинский театр музкомедии закрывает сезон премьерой

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Постановка «Директор театра» станет завершающим штрихом в этом сезоне Карагандинского академического театра музыкальной комедии. Этот спектакль вот уже третье столетие с большим успехом идёт на подмостках почти всех театров мира.

Музыкальную комедийную пьесу Вольфганга-Амадея Моцарта для карагандинцев поставила режиссёр Евгения Пермякова. По её задумке, действие происходит в Америке 30-х годов, на рубеже Великой депрессии.

«Моя постановка – это некое закулисье, чего зритель никогда не видит. Само создание спектакля, репетиции, взаимоотношение актёров между собой и с режиссёром, соперничество, любовь. Всё это есть в каждом театре. Но ведь процесс создания спектакля в корне отличается от картинки, которую мы видим в итоге», – рассказывает Евгения Пермякова.

Музкомедия, как всегда, тесно сотрудничает с театральными деятелями Российской Федерации. Двое из них прибыли из Санкт-Петербурга. Это дирижёр Валентин Богданов и ответственный за сценографию и костюмы Кирилл Пискунов. Постановщиком танцев в балете стала Оксана Холева из Калининграда.

«Было страшно приступать к работе, но тем интереснее. Хотя непонятно было сначала, как перенести гениальную музыку Моцарта в хореографию 30-х годов XX века. Ведь это танго, чарльстон, фокстрот. Сложность была в том, что опера и музыка написаны для вокала, они сложны для танцевального исполнения. Нет определённого ритма и темпа, приходилось выдумывать, соединять, вписывать. Судить зрителю, что получилось. Но мне кажется, нам удалось осовременить Моцарта», – поделилась Оксана Холева.

По словам режиссёра, спектакль будет интересен и подросткам за счёт стилистики Америки 30-х годов, и поклонникам классической музыки, которые могут услышать Моцарта в чистом виде.

По сюжету директор театра Франк набирает в труппу певиц и актёров. Но что за актёр без амбиций? Каждому надо выделиться и показать, что он самый лучший, он звезда. Что победит – тщеславие и корысть или всё-таки любовь к высокому искусству?

Театр работает по приложению Ashyq.