Карагандинский театр музкомедии выступит на сцене «Астана Опера»

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Гастроли Карагандинского академического театра музыкальной комедии пройдут в Нур-Султане. Коллектив выступит на сцене «Астана Опера» 8, 9 и 10 октября. Столичным зрителям будут представлены шесть спектаклей, передает корреспондент МИА «Кахинформ».

«Это наши вторые гастроли в столице. Первый раз были в 2019 году, спектакли очень понравились публике. Был аншлаг. Нас пригласили на следующий год, но помешала пандемия. И вот теперь едем полным составом: артисты, гримёры, костюмеры, вспомогательные и технические цеха. Для доставки реквизита понадобилось два КамАЗа», - рассказал директор театра музкомедии Амантай Ибраев.

Специально для гастрольного тура приглашён дирижёр Белорусского государственного академического музыкального театра Николай Макаревич. В спектаклях будут участвовать дебютанты – воспитанники карагандинской вокальной школы.

Труппа открывает свои гастроли знаменитой опереттой Имре Кальмана «Сильва» в постановке лауреата Государственной премии РК Юрия Александрова. В вечерней программе заявлены шедевр мировой классики - оперетта Иоганна Штрауса «Король вальса», а также мюзикл Александра Колкера «Труффальдино».

Детей приглашают на музыкальные сказки: «Волшебная птица Самрук» А. Абдинурова, «Волшебный цветок» О. Клюева, «Маленький Мук» Н. Макаревича.

Репертуар карагандинского театра насчитывает более 280 постановок. Среди них оперетты, мюзиклы, балеты, оперы, сольные концерты, вечера романсов.