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    22:51, 04 Октябрь 2021 | GMT +6

    Карагандинский театр музкомедии выступит на сцене «Астана Опера»

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    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Гастроли Карагандинского академического театра музыкальной комедии пройдут в Нур-Султане. Коллектив выступит на сцене «Астана Опера» 8, 9 и 10 октября. Столичным зрителям будут представлены шесть спектаклей, передает корреспондент МИА «Кахинформ».

    «Это наши вторые гастроли в столице. Первый раз были в 2019 году, спектакли очень понравились публике. Был аншлаг. Нас пригласили на следующий год, но помешала пандемия. И вот теперь едем полным составом: артисты, гримёры, костюмеры, вспомогательные и технические цеха. Для доставки реквизита понадобилось два КамАЗа», - рассказал директор театра музкомедии Амантай Ибраев.

    Специально для гастрольного тура приглашён дирижёр Белорусского государственного академического музыкального театра Николай Макаревич. В спектаклях будут участвовать дебютанты – воспитанники карагандинской вокальной школы.

    Труппа открывает свои гастроли знаменитой опереттой Имре Кальмана «Сильва» в постановке лауреата Государственной премии РК Юрия Александрова. В вечерней программе заявлены шедевр мировой классики - оперетта Иоганна Штрауса «Король вальса», а также мюзикл Александра Колкера «Труффальдино».

    Детей приглашают на музыкальные сказки: «Волшебная птица Самрук» А. Абдинурова, «Волшебный цветок» О. Клюева, «Маленький Мук» Н. Макаревича.

    Репертуар карагандинского театра насчитывает более 280 постановок. Среди них оперетты, мюзиклы, балеты, оперы, сольные концерты, вечера романсов.


    Теги:
    Астана Опера Культура Астана Карагандинская область
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