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    23:00, 15 Июнь 2021 | GMT +6

    Карагандинский студент защитил диплом, находясь в СИЗО

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    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Карагандинский студент защитил диплом, находясь в СИЗО, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Один из студентов карагандинских вузов оказался в местах лишения свободы. Однако это не стало препятствием для защиты дипломной работы. Молодой человек начал писать свою дипломную еще в январе, но в мае оказался под следствием, в связи с чем студента водворили в следственный изолятор г. Караганды.

    Находясь в СИЗО, мужчина обратился с заявлением к администрации с просьбой предоставить через родственников материалы и учебные пособия для подготовки. Руководство учреждения АК-159/1 ДУИС по Карагандинской области поддержало просьбу студента, и вскоре молодой человек получил учебные материалы.

    – Первое время обстановка не давала сосредоточиться на работе, я читал материал, но в голову ничего не лезло. Постепенно я смог привыкнуть и на протяжении месяца ежедневно по 4-5 часов уделял учебе. На днях подошло время для защиты и администрация предоставила интернет. В режиме онлайн я защитил свою дипломную работу. В дальнейшем работать планирую по полученной профессии, – сообщил следственно-арестованный.


    Теги:
    МВД РК Карагандинская область Правоохранительные органы
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