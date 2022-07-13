13 Июля 2022 21:37

Карагандинский школьник завоевал серебро на международной олимпиаде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Ученик 10 класса специализированной школы-интерната имени Н. Нурмакова Рамазан Пердебай стал обладателем серебряной медали XXIX Международной олимпиады «Туймаада». В конкурсе школьники из разных стран мира показывали свои знания по математике, физике, информатике и химии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Олимпиада проходила в Якутске, Республике Саха. Участие в ней приняли 355 школьников из шести стран: Румынии, Казахстана, России, Сингапура, Ирана и Индонезии. Работы интеллектуалов оценивали авторитетные члены жюри и методические комиссии олимпиад всероссийского и международного уровня.

В этом году от Карагандинской области был заявлен один Рамазан Пердебай. Выступил он достойно, завоевав для страны второе серебро в категории «Информатика».

«Участвовал я в олимпиаде онлайн. Задания были разные: легкие, трудные, но все понятные. Для победы немного не хватило времени. Всего отводилось на выполнение заданий 5 часов. Особой подготовки не было, я занимаюсь почти каждый день. Готовиться помогал учитель информатики Ертуган Муслим», – рассказывает Рамазан.

Рамазан принимает участие в олимпиадах с 6 класса. Он неоднократно представлял Карагандинскую область на международных конкурсах. В его копилке побед бронзовая медаль Европейской юниорской олимпиады, Международной Жаутыковской олимпиады, золото Республиканской олимпиады школьников прошлого года.

В планах у Рамазана участие в следующем году в Международной олимпиаде по информатике среди школьников IOI, где собираются сильнейшие ребята из всех стран мира.