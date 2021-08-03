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Карагандинский школьник стал призёром Международной олимпиады по химии

3 Августа 2021 21:37
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Карагандинский школьник стал призёром Международной олимпиады по химии

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Национальная сборная команда Казахстана успешно выступила на 53-й Международной олимпиаде по химии IChO. В числе серебряных призёров учащийся лицея-интерната «Білім-инновация» №1 города Караганды Мадияр Касымалы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Олимпиада проходила с 24 июля по 2 августа в Японии. Из-за карантинных ограничений соревнования были дистанционными. В них приняли участие 312 школьников из 79 стран мира. Казахстан представляли четыре юных химика из Нур-Султана, Алматы, Караганды и Павлодара. Все они являются победителями республиканской олимпиады.

Сборная Казахстана завоевала четыре медали – три серебряные и одну бронзовую. «Серебро» и у карагандинца Мадияра Касымалы. Его преподаватель – победитель республиканских конкурсов «Үздік педагог» и «Елбасы медалі» Абылай Саматов.

«С Мадияром подготовку мы начали с восьмого класса. Ранее он занимал первые места на республиканских олимпиадах. Также выиграл «золото» на Международной олимпиаде им. К. И. Сатпаева. В этом году Мадияр завоевал «серебро» на Международной Менделеевской олимпиаде. Я горжусь своим учеником!» – отметил Абылай Саматов.

Международная олимпиада по химии – это ежегодное соревнование. Впервые IChO была проведена в Праге (Чехословакия) в 1968 году. Сборная команда Казахстана начала участвовать в олимпиаде с 1999 года. За это время в её копилке 81 награда: 6 золотых медалей, 26 серебряных, 45 бронзовых и 4 почётные грамоты. В 2019 году сборная команда Казахстана завоевала 1 серебряную и 3 бронзовые медали, в 2020-м – 4 «бронзы».


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#Карагандинская область   #Образование  
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Автор:

Агата Мухамеджанова

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