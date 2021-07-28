Карагандинский школьник стал призёром Международной математической олимпиады
КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Учащийся 11-го класса Назарбаев Интеллектуальной школы города Караганды Рахим Баймурзин завоевал бронзовую медаль 62-й Международной математической олимпиады (IMO), передает корреспондент МИА «Казинформ».
В этом году соревнования юных математиков проходили дистанционно. В олимпиаде приняли участие более 600 школьников из 107 стран мира.
Карагандинец Рахим Баймурзин вошёл в казахстанскую команду из шести человек. Сборная завоевала шесть медалей: одну золотую, три серебряные и две бронзовые.
«Задачи были сложными. Результатом доволен. Надеюсь, что смогу выступить в IMO 2022 года и поднять свою планку», – говорит Рахим Баймурзин.
У юного математика множество достижений. Он является серебряным призёром XVII Международной Жаутыковской и Международной Азиатско-Тихоокеанской математической олимпиад, бронзовым призёром Международной математической олимпиады «Шёлковый путь». Стал вторым в сетевой олимпиаде Назарбаев Интеллектуальных школ и в республиканской олимпиаде по общеобразовательным предметам.
- Около 800 детей из Туркестанской области отдохнут в летнем лагере
- Как упрощены требования по подключению к проекту Ashyq
- Около 2 тысяч тоев пресечено с начала года
- Сколько казахстанцев заболели коронавирусом после прививки
- Что изменилось в рейдах мониторинговых групп
- Берег озера Шайтанколь очистили от мусора волонтёры
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана