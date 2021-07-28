Карагандинский школьник стал призёром Международной математической олимпиады

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Учащийся 11-го класса Назарбаев Интеллектуальной школы города Караганды Рахим Баймурзин завоевал бронзовую медаль 62-й Международной математической олимпиады (IMO), передает корреспондент МИА «Казинформ».

В этом году соревнования юных математиков проходили дистанционно. В олимпиаде приняли участие более 600 школьников из 107 стран мира.

Карагандинец Рахим Баймурзин вошёл в казахстанскую команду из шести человек. Сборная завоевала шесть медалей: одну золотую, три серебряные и две бронзовые.

«Задачи были сложными. Результатом доволен. Надеюсь, что смогу выступить в IMO 2022 года и поднять свою планку», – говорит Рахим Баймурзин.

У юного математика множество достижений. Он является серебряным призёром XVII Международной Жаутыковской и Международной Азиатско-Тихоокеанской математической олимпиад, бронзовым призёром Международной математической олимпиады «Шёлковый путь». Стал вторым в сетевой олимпиаде Назарбаев Интеллектуальных школ и в республиканской олимпиаде по общеобразовательным предметам.



