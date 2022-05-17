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Карагандинский самбист  стал чемпионом Казахстана
17 Мая 2022 02:22

Карагандинский самбист  стал чемпионом Казахстана

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Военнослужащий воинской части 6505 регионального командования «Орталық» Национальной гвардии РК ефрейтор Ержан Конуров завоевал золотую медаль на чемпионате Республики Казахстан по борьбе самбо среди мастеров М1, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Соревнования проходили в легкоатлетическом манеже имени К. Нуржанова в Караганде.

За почетные трофеи боролись спортсмены категории мастеров М1 Республики Казахстан.

В турнире приняли участие более 100 человек. Ержан Конуров выступал в весовой категории 64 кг.

«В чемпионате участвовали все сильнейшие спортсмены. Победить оказалось нелегко, были сложные соперники, но я сумел выиграть схватку», - сказал Е. Конуров.

Призеров наградили кубками, медалями, дипломами и ценными подарками.


Автор:
Корреспондент
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