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Карагандинский полицейский лег на землю, чтобы не пустить водителей на трассу

28 Февраля 2020 16:10
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Карагандинский полицейский лег на землю, чтобы не пустить водителей на трассу

КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Инцидент произошел в Карагандинской области на трассе Нур-Султан-Темиртау. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

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На данном участке в связи с неблагоприятными погодными условиями и гололедицей, образовавшейся на дороге после дождя, АО «НК «Қазавтожол» 26 февраля с 20:45 часов было введено временное ограничение движения для всех видов автотранспорта. Однако, несмотря на установленные ограничения и введенные запреты на движение по трассе в экстремальных погодных условиях, ряд водителей попытался продолжить движение, ставя под угрозу свое здоровье и жизни своих пассажиров.

Полицейскими были приняты меры по предотвращению выезда на закрытую трассу. За неповиновение законным требованиям сотрудников полиции привлекаются к ответственности водители двух автомобилей «Газель» и легковой автомашины «Хюндай». Одному из автомобилистов будет также предъявлено обвинение в умышленном наезде на сотрудника полиции. Также установлены другие участники инцидента, которые будут привлечены к ответственности согласно действующему законодательству. 28 февраля в 13:00 часов ограничение было снято. Движение по этому участку дороги открыто.


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Ключевые слова: Карагандинская область, Транспорт, Безопасность, МВД РК,
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