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    22:34, 27 Апрель 2021 | GMT +6

    Карагандинский перинатальный центр капитально отремонтируют

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    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Карагандинский областной перинатальный центр будет капитально отремонтирован. Завершить работы строители планируют за полгода, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В этом медицинском учреждении под наблюдением находятся женщины с различными акушерскими патологиями из всей области. Под присмотром профессиональных врачей здесь не только будущие матери. В центре также выхаживают новорождённых с экстремально низкой массой тела. Каждый год тут появляются на свет больше шести тысяч малышей.

    Закрыть на ремонт центр, рассчитанный на 175 мест, не могут из-за его большой востребованности, поэтому работы проводят поэтапно. В скором времени здесь заменят сантехнику и кровлю. Будет поставлено новое оборудование и мебель.

    Кроме перепланировки отделений, в центре проведут ремонт приёмного покоя по системе триаж. Это медицинская сортировка, которая внедряется в больницах всего мира и распределяет больных, исходя из срочности оказания помощи.

    Зоны приёма будут разного цвета. Плановые пациенты отправятся в «зелёную» зону. В «жёлтой» окажутся роженицы, кому не нужна экстренная помощь. А вот в «красной» будут те, чья жизнь, в буквальном смысле этого слова, зависит от безотлагательной помощи врачей.

    По словам медиков, после капитального ремонта жительницы региона смогут рожать в более комфортных условиях.


    Теги:
    Здравоохранение Карагандинская область
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