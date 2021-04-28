Карагандинский перинатальный центр капитально отремонтируют

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Карагандинский областной перинатальный центр будет капитально отремонтирован. Завершить работы строители планируют за полгода, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В этом медицинском учреждении под наблюдением находятся женщины с различными акушерскими патологиями из всей области. Под присмотром профессиональных врачей здесь не только будущие матери. В центре также выхаживают новорождённых с экстремально низкой массой тела. Каждый год тут появляются на свет больше шести тысяч малышей.

Закрыть на ремонт центр, рассчитанный на 175 мест, не могут из-за его большой востребованности, поэтому работы проводят поэтапно. В скором времени здесь заменят сантехнику и кровлю. Будет поставлено новое оборудование и мебель.

Кроме перепланировки отделений, в центре проведут ремонт приёмного покоя по системе триаж. Это медицинская сортировка, которая внедряется в больницах всего мира и распределяет больных, исходя из срочности оказания помощи.

Зоны приёма будут разного цвета. Плановые пациенты отправятся в «зелёную» зону. В «жёлтой» окажутся роженицы, кому не нужна экстренная помощь. А вот в «красной» будут те, чья жизнь, в буквальном смысле этого слова, зависит от безотлагательной помощи врачей.

По словам медиков, после капитального ремонта жительницы региона смогут рожать в более комфортных условиях.