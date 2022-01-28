Карагандинский перинатальный центр готов принимать рожениц в новых условиях

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Карагандинском областном перинатальном центре № 1 закончился капитальный ремонт. В здании не было основательных строительных работ более полувека. Обновленный роддом оснастили современным медицинским оборудованием, а также установили SOS-систему – тревожные кнопки, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Пациенткам выдают специальные браслеты. Они водонепроницаемые, женщины могут не снимать их даже в душе.

При вызове персонал оперативно реагирует, потому что сигнал поступает на мобильный телефон постовой медсестры.

С новшествами, которые ждут карагандинских рожениц и новорожденных, во время посещения центра ознакомили главу региона Жениса Касымбека.

Здание 1965 года постройки требовало больших изменений. Теперь тут оборудован новый операционный блок и реанимационный зал на девять родовых палат.

Приобретены наркозно-дыхательные аппараты, КТГ-аппараты для беременных, функциональный стол для оперативного лечения и многое другое.

Есть кровати-трансформеры для принятия родов – подобных нет пока ни в одном медицинском учреждении области. Также появились детские столики с подогревом. Есть вся необходимая аппаратура для выхаживания и реанимации новорожденных с патологиями.

«Мощность родильного дома – 175 коек. Условия в комфортабельных палатах приближены к домашним», – говорит руководитель Перинатального центра № 1 Александра Моторгина.

Также организована SOS-система. Это медицинская система для вызова персонала и экстренного реагирования, оказания первой помощи пациентам. Информация поступает на мобильный телефон, где отображается палата и отделение нуждающегося в помощи. SOS-системой оборудованы посты на всех этажах и приемно-диагностическое отделение. Во всех палатах появились санитарно-душевые комнаты – такого раньше не было. В здании полностью заменена и приточно-вытяжная система вентиляции.

«Больница очень хорошая, чистая, просторная. Медперсонал внимательный. Мне все понравилось. Я здесь в первый раз», – говорит пациентка Малика Динасилова.

Приемно-диагностическое отделение будет работать по международной системе триаж (ЗН). Это медицинская сортировка пациентов, которая внедряется в больницах всего мира и распределяет больных, исходя из срочности оказания помощи.

Зоны приема разного цвета. Плановые пациенты отправятся в «зеленую». В «желтой» окажутся роженицы, кому не нужна экстренная помощь. А вот в «красной» будут те, чья жизнь зависит от безотлагательной помощи врачей.

В родильном доме есть также палаты интенсивной терапии для оказания реанимационной помощи новорожденным и детям с экстремально низким весом. В перинатальном блоке выхаживают глубоко недоношенных детей начиная с 22 недель, имеющих массу тела от 540 граммов.

Ежегодно на свет здесь появляется до пяти тысяч малышей.

В 2000 году карагандинский роддом по программе ВОЗ /ЮНИСЕФ получил статус «Больница дружелюбного отношения к ребенку». В прошлом году этот статус был подтвержден.

Женис Касымбек также встретился с персоналом, обсудил рабочие вопросы и поблагодарил медиков за профессионализм.

«Спасибо вам большое за ваш благородный труд! От всех жителей Карагандинской области хочу выразить вам слова благодарности. Все вопросы, которые вы подняли, мы будем решать. И если есть какие-то другие проблемы, обращайтесь, я всегда готов каждого принять и выслушать»,– сказал аким области.