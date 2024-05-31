Карагандинский опыт борьбы с паводками перенимают другие регионы

В Карагандинской области за водоемами следит коммунальное государственное предприятие «Қарағанды су қоймалары». Это дает результат и в борьбе с паводками. Глава правительства поручил создавать подобные предприятия в других регионах, передает корреспондент агентства Kazinform.

Теперь карагандинцы делятся своим опытом, организовав круглый стол республиканского уровня с участием специалистов из других областей.

- К нам обратились за помощью из многих областей, просят рассказать, каким способом открыть такое предприятие. Эта встреча важная. Водные ресурсы – это одно из величайших богатств. Мы собрались, чтобы обсудить вопросы охраны водоемов и рассказать о работе нашего предприятия. Оно действует с 2010 года. На балансе предприятия свыше 60 водоемов. Мы производим текущие и капитальные ремонты, а также готовим проектную документацию, занимаемся исследованиями», - говорит директор КГП «Қарағанды су қоймалары» Мира Махатчина.

Специалисты предприятия советуются с ветеранами-гидротехниками.

Участики мероприятия смогли получить ответы на свои вопросы. Затем им показали технику и оборудование.