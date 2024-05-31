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    21:07, 30 Май 2024 | GMT +6

    Карагандинский опыт борьбы с паводками перенимают другие регионы

    Карагандинский опыт борьбы с паводками перенимают другие регионы
    Фото: КГП «Қарағанды су қоймалары»

    В Карагандинской области за водоемами следит коммунальное государственное предприятие «Қарағанды су қоймалары». Это дает результат и в борьбе с паводками. Глава правительства поручил создавать подобные предприятия в других регионах, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Опыт борьбы с паводками перенимают у карагандинцев другие регионы

    Теперь карагандинцы делятся своим опытом, организовав круглый стол республиканского уровня с участием специалистов из других областей.

    - К нам обратились за помощью из многих областей, просят рассказать, каким способом открыть такое предприятие. Эта встреча важная. Водные ресурсы – это одно из величайших богатств. Мы собрались, чтобы обсудить вопросы охраны водоемов и рассказать о работе нашего предприятия. Оно действует с 2010 года. На балансе предприятия свыше 60 водоемов. Мы производим текущие и капитальные ремонты, а также готовим проектную документацию, занимаемся исследованиями», - говорит директор КГП «Қарағанды су қоймалары» Мира Махатчина.

    Опыт борьбы с паводками перенимают у карагандинцев другие регионы

    Специалисты предприятия советуются с ветеранами-гидротехниками.

    Участики мероприятия смогли получить ответы на свои вопросы. Затем им показали технику и оборудование.

    - Мы получили много полезного для себя. Видим, что здесь есть всё необходимое и в техническом плане, и штат специалистов. Работа налажена. Мы рассматриваем возможности открытия подобного предприятия. Будем держать связь с карагандинскими коллегами, - поделился представитель Костанайской области Баглан Сабыров.

    Опыт борьбы с паводками перенимают у карагандинцев другие регионы

     

    Теги:
    Вода Карагандинская область Общество Паводки
    Айзада Агильбаева
    Автор
    Айзада Агильбаева
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