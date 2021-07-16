Карагандинский народный театр ищет актёров

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Попробовать себя в качестве лицедея может любой карагандинец, даже не имея при этом профильного образования. Театр-студия «Образ» при детско-подростковом клубе «Астана» КГКП «Шахтёр» объявил о наборе взрослых актёров-любителей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Народная театральная студия работает уже 18 лет. Её бессменный руководитель и по совместительству режиссёр-постановщик Людмила Сафонова. За это время было поставлено множество драматических и музыкальных спектаклей и театрализованных представлений. За последний год, несмотря на пандемию, студийцы сыграли три полноценных спектакля.

«Сначала занимались только дети. Сейчас у нас больше 30 маленьких актёров. А вот со взрослыми работаю четвёртый год. Чтобы разграничить два кружка, для них я открыла театр-студию «Образ». В нём около 20 участников. Самому взрослому – 57 лет, самому молодому – 17. Чтобы обновить состав, мы решили объявить о наборе в группу взрослых актёров. Приглашаем карагандинцев от 17 до 60 лет. Занятия проходят бесплатно. К нам может записаться любой житель города. Расстояние не должно стать помехой. У нас занимается парень из Топара. Очень ответственный и талантливый», – рассказывает Людмила Сафонова.

Во время подготовки к спектаклю актёры посещают репетиции два раза в неделю по 2–2,5 часа. Все премьеры проходят на сцене ДПК «Астана». Здесь небольшой зрительный зал. По словам руководителя студии, он отлично подходит для обкатки постановки.

«Для начала много зрителей и не нужно. Но у нас есть опыт работы на сценах города. Выступали со взрослым составом в театре «Буратино» и ДК Нового Майкудука. Показывали постановку Леонида Филатова «Сказ про Федота-стрельца, удалого молодца». Обучаются актёры во время подготовки к спектаклю. Основы для продуктивной работы даю я. Это и актёрское мастерство, и сценическая речь, и пластика», – говорит режиссёр-постановщик.

У Людмилы Сафоновой не только режиссёрское образование. Чтобы профессионально заниматься народным театром, она окончила художественно-графический факультет КарГУ и колледж моды по специальности «модельер-конструктор». Костюмы для всех спектаклей шьёт сама. С декорациями помогают участники студии.

«Вместе мы рисуем, что-то выпиливаем. В этом-то и преимущество работы со взрослыми людьми. Все они разных профессий, у всех свои умения и навыки. Работать с актёрами-любителями, с одной стороны, легко. Они искренне любят сам процесс, ведь приходят не из-за зарплаты. Им не нужна дополнительная мотивация, как детям», – говорит руководитель театра-студии.

Сложности возникают лишь из-за их неподготовленности и иногда из-за манеры поведения. Людмила Сафонова уверяет: чтобы стать актёром, опыт и навыки не важны. Главное – желание.

«Причина, чтобы прийти к нам в студию, только одна: вы любите театр и всегда хотели себя попробовать в роли актёра или режиссёра. Да, иногда студийцы пробуют себя в качестве режиссёров. Последний театральный сезон мы как раз закрывали миниатюрами, которые поставили мои ученики. К новому театральному сезону готовим спектакль по пьесе Михаила Булгакова «Иван Васильевич». Зрителю она больше известна по фильму «Иван Васильевич меняет профессию», - говорит Людмила Сафронова.