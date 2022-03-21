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    13:17, 21 Март 2022 | GMT +6

    Карагандинский мастер более 30 лет занимается пошивом казахских головных уборов

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    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ– Карагандинец Нуржан Асаубаев, более тридцати лет занимающийся пошивом, сегодня известен как мастер по пошивам казахских национальных головных уборов. В коллективе из 25 женщин портной-мужчина шьет красивые шапки, саукеле, тюбетейку, тымак, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Карагандинец Нуржан Асаубаев занимается шитьем уже более 30 лет. Этому искусству он научился у своих бабушки и мамы.

    «Когда то мы жили в Каркалинске в селе Новый Путь, ныне в селе Кумая. В то время, когда я учился в шестом классе, я впервые сшил себе шапку из кожи. Я не знаю, передался ли этот навык от моей бабушки и мамы, но я могу сказать, что это у меня в крови, и я люблю это дело», - говорит мастер.

    После окончания школы Нуржан Асаубаев был призван в армию. После того, как он выполнил долг перед Родиной, вернулся в свой родной аул. А спустя некоторое время перебрался в Караганду. Сначала год проработал в строительной отрасли, говорит мастер. Тем не менее, желание шить возобладало, и тогда он устроился в швейный цех, который в те времена назывался «Дом быта». Там он работал в отделении по пошиву шуб. Это был 1986 год. В цехе он начал работать в качестве ученика. Стажировался полгода и ежемесячно получал зарплату в 50 рублей. Затем руководители цеха официально взяли его на работу мастером по пошиву шуб. Вот с тех пор и по сей день Нуржан занимается шитьем.

    «Чаще всего сейчас шью головные уборы: борики (казахская шапка с меховым отворотом), тюбетейки из кожи, шапки, саукеле, тымаки. Иногда шью на заказ шапаны с воротником из меха. Большая часть моих работ – изделия из кожи и меха. Уже 20 лет я работаю в фирме «Нур Асем». Но я люблю работать из дома. Мне заказывают, а я из дома шью головные уборы. В основном это саукеле, тюбетейки и шапки для танцовщиц из разных коллективов», - рассказывает портной.

    В последнее верям мастеру всё больше стали заказывать саукеле для Узату той. Кроме того, поступают заказы на шапаны с бориками для почетных гостей. Нуржан Асаубаев гордится, что его изделия подарили Рамзану Кадырову и Асанали Ашимову.

    «На пошив одного саукеле у меня уходит три дня. Тут самое главное не в том, как быстро я оформил заказ, а в том, насколько вещь понравилась человеку. Даже иногда не смотрю на цену выполненного заказа, а если клиент доволен, то снижаю стоимость своего труда. Потому что, во-первых, я получаю удовольствие от шитья, а во-вторых, вижу, как клиенты получают невероятные впечатления и радуются», - говорит Нуржан.

    Карагандинский мастер говорит, что очень любит свою профессию. И не скрывает свою грусть, что среди молодежи мало желающих пойти по его стопам.

    «Эта работа очень тяжелая, требует терпения. Молодые люди хотят работать меньше времени и зарабатывать больше денег. А эта наша работа сравнима с тем, как будто мы иголкой колодец роем. Мы тратим много времени на работу, и в итоге производим только одну вещь. Поэтому молодежь не очень увлекается этим искусством. Но если кто захочет, чтобы я научил их своему ремеслу, я готов помочь», - говорит Нуржан Асаубаев.

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    Культура Регионы Казахстана Наурыз Карагандинская область Караганда
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