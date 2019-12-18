Карагандинский кокс: новые темпы развития

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В самом большом регионе страны практически с колен поднимают бывший Карагандинский литейный завод, который с приходом новых инвесторов переименован в объединение литейных заводов ТОО «Qaz Carbon», передает МИА «Казинформ».

В настоящее время ведётся масштабная модернизация завода. В результате впервые в истории введена в эксплуатацию печь по производству полукокса. Завод готов ежегодно производить 36 тысяч тонн полукокса. В 2020 году будет запущена в действие вторая печь, и производственная мощность составит 72 тысячи тонн, а общая сумма инвестиций - 140 миллионов тенге.

Промышленное предприятие уже можно назвать уникальным. Здесь внедряют энергоэффективные и экологически чистые разработки последнего поколения. Весь процесс автоматизирован, что делает работу завода экономически эффективной.

Например, выделяемые газы сгорают в котле и используются для внутрикотловой температуры. Таким образом при разгрузке котла в атмосферу выделяется только чистый пар.

«Сегодня нами предпринимаются практические меры для реализации поручений Главы государства по повышению производительности труда, трансферта новых технологий с помощью привлечения частных инвестиций, в том числе зарубежных. В производстве мы на 100% используем отечественное сырьё.

В целом Карагандинская область - одна из крупнейших сырьевых баз Казахстана, имеет богатые запасы, что способствует производству качественного продукта», - рассказал акционер ТОО «Qaz Carbon» Ерлан Нигматулин.

Каменноугольный полукокс применяют для выплавки чугуна в химической и ферросплавной отраслях промышленности. Многие отечественные металлургические предприятия закупают его у других стран, так как на местном рынке ощущается нехватка этого продукта.

«Проанализировав рынок каменного полукокса, мы пришли к выводу, что в Казахстане существует дефицит данной продукции. В настоящее время все передовые промышленные страны, используя современные технологии, перешли к глубокой переработке простого угля для получения продуктов с более высокой добавленной стоимостью. Казахстан имеет большой потенциал для развития данного направления. Наш завод с выходом на проектную мощность сможет обеспечить потребность внутреннего рынка на 100% и выйти на экспорт», - отметил акционер ТОО «Qaz Carbon» Давид Кемертелидзе.

Благодаря инновационным технологиям, а также автоматизации процессов, с запуском данного производства на предприятии создано 50 новых рабочих мест.