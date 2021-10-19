Карагандинский каздрамтеатр и алматинский ТЮЗ удостоились Гран-при на фестивале имени Аширбека Сыгая

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Караганде завершился республиканский театральный фестиваль. Гран-при имени Аширбека Сыгая удостоился Казахский театр для детей и юношества имени Габита Мусрепова (Алматы) за спектакль «Құлагер». Второй Гран-при – в честь 30-летия независимости – у Карагандинского казахского драмтеатра имени Сакена Сейфуллина за постановку «Электра», передает корреспондент МИА «Казинформ».

В первом фестивале имени известного театрального критика профессора Аширбека Сыгая приняли участие 15 казахстанских театров. По мнению членов жюри, их репертуар интересен и разнообразен. Наряду с классикой были представлены и современные жанры.

«Мы хотим, чтобы фестиваль имени Аширбека Сыгая стал традиционным. В планах проводить его раз в два года. Молодые режиссёры вносят новые идеи в творчество, поэтому с большой уверенностью можно смотреть в будущее казахстанского театра», – отметил член жюри Мирас Әбіл.

По завершении фестиваля были определены победители в 15 номинациях, среди них и два Гран-при.

Специальный приз от учеников Аширбека Сыгая получил Шымкентский городской академический казахский драмтеатр имени Ж. Шанина.

Первое место у Государственного театра кукол (г. Алматы), второе – у Шымкентского городского академического казахского драмтеатра имени Ж. Шанина и третье взял молодёжный театр «Дариға-ай» (г. Семей).

В следующих номинациях победителями стали:

- «Лучшая режиссура» – Дина Кунанбай (спектакль «Найзағай» Мангыстауского музыкально-драматического театра им. Н. Жантурина);

- «Лучший актёр» – Абзал Ратбек (Мангыстауский областной музыкально-драматический театр им. Н. Жантурина);

- «Лучшая актриса» – Амира Омарова (Карагандинский областной казахский академический драматический театр им. С. Сейфуллина);

- «Лучшая сценография» – Талдыкорганский драматический театр им. Б. Римовой;

- «Лучший актёрский ансамбль» – Карагандинский русский драматический театр имени К. С. Станиславского;

- «Лучший актёр второго плана» – Максим Михеев (Акмолинский областной русский драматический театр);

- «Лучшая актриса второго плана» – Ажар Шакиржанова (Государственный театр драмы и комедии им. А. Мамбетова, г. Нур-Султан);

- «Лучшая эпизодическая роль»: женская – Еркежан Толеубек (Павлодарский областной казахский музыкально-драматический театр им. Ж. Аймаутова) и мужская – Олжас Бекайдаров (Костанайский областной казахский театр драмы им. И. Омарова).

По словам режиссёра саунд-драмы «Құлагер» Фархада Молдагали, взявшей Гран-при, это особенный спектакль для него, идею которого он вынашивал несколько лет.

«В фестивале участвовали три моих постановки. Одна из них – саунд-драма «Құлагер» – выиграла Гран-при. Спектакль мы подготовили полтора года назад, но мало показывали из-за пандемии. Это наша первая победа», – отметил худрук Казахского театра для детей и юношества им. Г. Мусрепова, режиссёр Фархад Молдагали.

Победительница в номинации «Лучшая актриса» Амира Омарова рассказала о том, что ей было очень непросто играть свою героиню Электру в одноимённом спектакле, но она замечательно справилась со своей необычной ролью.

«Мне было сложно играть Электру, потому что это нестандартная героиня. Да и сам спектакль психологический. Я рада, что так высоко оценили мою работу», - говорит Амира Омарова.