15 Мая 2022 18:05

Карагандинский гвардеец победил на международном турнире по самбо

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Золотую медаль на Международном турнире по самбо и боевому самбо среди мужчин завоевал рядовой воинской части 5451 регионального командовании «Орталық» Болат Сапар, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Соревнования прошли в Алматы и были посвящены Дню Победы и памяти генерал-майора юстиции Р. Е. Кайдарова

В состязаниях приняли участие 226 спортсменов из правоохранительных органов, силовых и других специальных структур РК. Сразиться за почётные трофеи приехали команды из Таджикистана и Украины.

Болат Сапар стал лучшим в весовой категории 98 кг.

«В турнире участвовали сильные спортсмены. Я решил проверить свои возможности. Победить оказалось нелегко: соперники были сложные. Но всё же сумел выиграть схватку за золото», – сказал Болат.

В весовой категории до 58 кг по боевому самбо серебро досталось рядовому воинской части 5451 Жаксылыку Чаймердену.

Победителей соревнований наградили кубками, медалями, дипломами и ценными призами Федерации самбо РК и Центрального совета ФСО «Динамо».