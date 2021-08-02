Карагандинский фармкомплекс выпустит еще 2 млн доз «Спутника V» для Казахстана

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Карагандинский фармацевтический комплекс заключил договор со «СК-Фармацией» о поставке еще 2 миллионов доз вакцины против коронавирусной инфекции «Спутник V», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный Telegram-канал завода.

«Исполнив в срок свои обязательства по поставке 5 млн доз препарата «Спутник V» для вакцинации граждан страны, Карагандинский фармацевтический комплекс взял на себя новые гарантии по выпуску и поставке российского препарата разработки НИЦ им. Гамалеи против коронавирусной инфекции. Между КФК и «СК-Фармация» заключено соглашение о поставке еще 2 млн доз «Спутник V» для вакцинации граждан», - говорится в сообщении.

Сроки исполнения договора - август-сентябрь 2021 года.

«Условия контракта, как и в первом случае (обеспечение РК 5 млн доз), будут соблюдены в полном объеме», - заверяет фармкомплекс.