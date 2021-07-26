Карагандинский фармкомплекс отгрузил более 100 тысяч доз «Спутника V» в Нур-Султан

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Карагандинский фармацевтический комплекс отгрузил в столицу более 100 тысяч доз второго компонента препарата «Спутник V», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал фармкомплекса.

«Иммунизация в Казахстане идет запланированными темпами, потому что недостатка вакцины нет. Сегодня Карагандинский фармацевтический комплекс отгрузил в столицу более ста тысяч доз препарата «Спутник V» для ревакцинации. В город Нур-Султан будет доставлено 103 085 доз II компонента российской вакцины отечественного производства», - говорится в сообщении.

На сегодняшний день 326 699 столичных жителей получили первую прививку от коронавирусной инфекции. 219 488 человек прошли полный курс вакцинации.

С начала кампании массовой вакцинации в Казахстане 5 145 055 человек получили первый компонент противовирусного препарата. Вторым компонентом привито уже 3 264 705 граждан.