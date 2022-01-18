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Карагандинский фармацевтический комплекс отгрузил на склады «СК-Фармации» 150 тысяч доз вакцины «Спутник Лайт»
КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Карагандинский фармацевтический комплекс (КФК) отправил на хабы «СК-Фармация» 150 тысяч доз однокомпонентного препарата от COVID-19 «Спутник Лайт». Препарат доставлен из Российской Федерации и предназначен для ревакцинации, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Спутник Лайт» был отгружен из холодильной камеры с температурой -35 градусов КФК на логистические хабы единого дистрибьютора. Перевозка осуществлялась в специализированных рефрижераторах, где установлено оборудование для строгого соблюдения холодовой цепи. Препарат доставлен на склады, а его распределят по регионам страны.
«Эта партия – гуманитарная помощь, выделенная по решению акционеров КФК для предупреждения распространения коронавирусной инфекции», - сообщили в Карагандинском фармацевтическом комплексе.
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