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Карагандинский фармацевтический комплекс отгрузил на склады «СК-Фармации» 150 тысяч доз вакцины «Спутник Лайт»

18 Января 2022 16:51
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Карагандинский фармацевтический комплекс отгрузил на склады «СК-Фармации» 150 тысяч доз вакцины «Спутник Лайт»

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Карагандинский фармацевтический комплекс (КФК) отправил на хабы «СК-Фармация» 150 тысяч доз однокомпонентного препарата от COVID-19 «Спутник Лайт». Препарат доставлен из Российской Федерации и предназначен для ревакцинации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Спутник Лайт» был отгружен из холодильной камеры с температурой -35 градусов КФК на логистические хабы единого дистрибьютора. Перевозка осуществлялась в специализированных рефрижераторах, где установлено оборудование для строгого соблюдения холодовой цепи. Препарат доставлен на склады, а его распределят по регионам страны.

«Эта партия – гуманитарная помощь, выделенная по решению акционеров КФК для предупреждения распространения коронавирусной инфекции», - сообщили в Карагандинском фармацевтическом комплексе.


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#Карагандинская область   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК   #Вакцинация  
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Автор:

Агата Мухамеджанова

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