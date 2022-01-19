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Карагандинский биатлонист получил лицензию на участие в зимней Олимпиаде

19 Января 2022 19:30
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Карагандинский биатлонист получил лицензию на участие в зимней Олимпиаде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Карагандинский биатлонист Владислав Киреев завоевал право участвовать в зимней Олимпиаде в Пекине. Он воспитанник областной школы олимпийского резерва по зимним видам спорта, мастер спорта РК и чемпион Казахстана и Азии среди молодёжи, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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«На последних, очень важных рейтинговых международных стартах в январе, Кубке IBU в Брезно-Осрблье в Словакии, Владислав показал отличный результат. А в одной из гонок так просто неожиданный. В итоге Владислав набрал необходимое количество очков, чтобы участвовать в Олимпиаде. Безусловно, мы очень рады за нашего талантливого и перспективного воспитанника», – рассказал старший тренер Карагандинской области по биатлону и личный наставник спортсмена Раис Хайрутдинов.

Владиславу Кирееву 21 год. В 2020 году на чемпионате мира среди юниоров в Швейцарии стал пятым в индивидуальной гонке. В 2021-м на летнем чемпионате мира по биатлону в Чехии занял седьмое место, в первенстве Азии в Кыргызстане завоевал золотую и бронзовую медали, а в Спартакиаде РК в Алматы выиграл три гонки.

Напомним, ранее карагандинка Екатерина Айдова завоевала три лицензии в конькобежном спорте на дистанциях 500, 1 000, 1 500 метров на участие в XXIV зимних Олимпийских играх, которые пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.


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#Карагандинская область   #Спорт  
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Автор:

Агата Мухамеджанова

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