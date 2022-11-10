Карагандинский беркутчи победил на международном чемпионате охотников с ловчими птицами

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Карагандинский беркутчи Танат Оспанкулов занял первое место на международном чемпионате охотников с ловчими птицами, который прошел в Абайской области. Его сокол (балобан) по кличке Самал с легкостью выполнил все задания и стал лучшим среди 60 ловчих птиц из восьми стран, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В соревнованиях приняли участие спортсмены из Португалии, Китая, России, Турции, Украины, Монголии, Кыргызстана и Казахстана. Карагандинскую область представляли пять беркутчи со своими питомцами.

«Соревнования такого масштаба в Казахстане проводятся впервые. Вообще, охота с ловчими птицами - довольно популярный национальный вид спорта. Но долгие годы ему не уделялось должного внимания. В регионе в последние годы этот вид спорта хорошо развивается. Наши спортсмены показывают достойные результаты. В области около 20 заядлых беркутчи», – говорит старший тренер Карагандинской области по охоте с ловчими птицами Толеген Махамбетчин.

Танат Оспанкулов увлекается охотой с ловчими птицами со школьных лет. Сейчас в его питомнике два беркута и три сокола.

«Я участвовал в чемпионате мира с соколом по кличке Самал. Ему три года. Он в прошлом году принес мне серебро на чемпионате Казахстана. В этом году занял первое место. Судьи оценивали его скорость, реакцию, как он охотится на зайца. Самал всех превзошел! Еще у меня есть беркуты Тасшенгел и Найза, а также соколы Сункар, Карагоз, Тумар. Все они очень умные и темпераментные. Именно характер и помогает им дойти до победы. Это главный критерий. Но немаловажную роль играют и тренировки. В день им нужно уделять по нескольку часов», – говорит Танат Оспанкулов.