Карагандинский барбершоп перечисляет все доходы на благотворительность

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Республиканский фонд «Харекет» открыл в Караганде салон красоты для мужчин, доход от работы которого будет уходить на благотворительность. На вырученные средства купят жильё для малообеспеченных и многодетных семей, передает корреспондент МИА «Казинформ»

По словам директора карагандинского филиала фонда «Харекет» Актоты Жунисовой, барбершоп появился благодаря спонсорской помощи.

«Спонсор не хочет, чтобы его имя раскрывали. Он приобрёл помещение на Юго-Востоке. Купил необходимое оборудование. Работать будут шесть мастеров. Сейчас пока трудится один барбер», – рассказала Актоты Жунисова.

В салоне оказывают услуги как взрослым, так и детям. Каждая плата за стрижку будет своего рода пожертвованием. На собранные средства купят жильё тем, кто в нём особенно нуждается: многодетным, вдовам, инвалидам, матерям-одиночкам, сиротам.

Одной из последних ключи от просторной квартиры фонд вручил жительнице Темиртау Акерке Берекбаевой. Женщина – инвалид первой группы, воспитывает одна троих детей.

Благотворительный фонд «Харекет» основан в 2017 году. На сегодняшний день организация приобрела 503 квартиры для семей по всему Казахстану, из них 87 для карагандинцев.