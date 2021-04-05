Карагандинский актёр завоевал три призовых места в международном конкурсе «Театр в фотообъективе»

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Актёр Карагандинского русского драматического театра имени К. С. Станиславского Руслан Маевский стал призёром Международного конкурса театральной фотографии «Театр в фотообъективе» (THEATRE EXPOSED), передает корреспндент МИА «Казинформ».

Работы для участия в конкурсе прислали любители и профессионалы из 19 стран мира. Из-за карантинных ограничений мероприятие проходило в онлайн-формате.

Работы карагандинца в категории «Любитель» заняли первое место в номинациях «Свободное фото» и «Ретрофото», а также Руслан получил серебро в номинации «Портрет».

О фотоконкурсе актёр узнал благодаря руководителю театра имени К. С. Станиславского Дунаю Еспаеву.

«Это был мой первый подобный опыт. Вообще, я не занимаюсь профессионально фотографией. На конкурс отправил 20 снимков. Все они разножанровые. К примеру, на чёрно-белой фотографии, занявшей первое место, изображён момент спектакля театра имени К. С. Станиславского. Роль Бабы-яги здесь играет Ирина Городкова (Немцева). Фото сделано в 80-х годах прошлого столетия. Это насыщенная и живая работа. И жюри как раз в ней и увидело эмоции, которые мне хотелось передать», - делится актёр.

Из-за карантина не было возможности снимать живые спектакли. Поэтому Руслан, чтобы сделать интересный снимок, перевоплотился в режиссёра-постановщика.

«Использовал несколько фотографий из архива. Но были и новые работы, которые я снял специально для конкурса. Сложнее всего было и режиссировать, и одновременно быть на фотографии. Считаю, что сегодня театральное искусство переживает сложный момент. На мой взгляд, фото - это тоже искусство. С помощью фотографии можно и нужно говорить. Поэтому этот конкурс - отличная возможность заявить о театре», - отметил Руслан.

Узнать больше о фотоконкурсе и его победителях можно на официальной странице конкурса в Facebook.