Карагандинским водителям грозят штрафы за выезд на закрытые в непогоду трассы

4 Января 2023, 16:30

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - 3-4 января в Карагандинской области из-за резкого ухудшения погодных условий закрыты все трассы республиканского и местного значения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

«Несмотря на неоднократные предупреждения наших сотрудников, некоторые водители отправились в дорогу. Три автолюбителя не подчинились требованиям полицейских и продолжили движение. Их личности установлены, они будут привлечены к административной ответственности по статье 667 КоАП РК «Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника правоохранительного органа». Она предусматривает наказание в виде штрафа в размере тридцати месячных расчетных показателей либо административный арест на срок до пятнадцати суток», – сообщил заместитель начальника Управления местной полицейской службы ДП Карагандинской области Талгат Оспанов.

В настоящее время около 200 автомашин стоят по всем направлениям. До ближайших населенных пунктов их сопровождают сотрудники батальона патрульной полиции ДП области. Кроме того, в указанный период в областном центре произошло 27 мелких дорожно-транспортных происшествий. Основные причины – невнимательность водителей, превышение скоростного режима.

Фото: polisia.kz