Карагандинским предпринимателям помогают регистрироваться в Ashyq
КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Пункты помощи в регистрации в системе Ashyq заработали в Карагандинской области. Оформить заявку теперь можно по упрощенной форме, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Желающих присоединиться к Ashyq стало гораздо больше. К примеру, только на одном рынке Караганды подано около ста заявок. На помощь приехали специалисты Региональной палаты предпринимателей.
«Я не сильна в компьютерной грамотности. Самостоятельно было бы трудно подключиться к системе. А здесь всё сделали быстро. С Ashyq смогу продолжать работать при усилении карантина», – поблагодарила за помощь предпринимательница Лидия Чернышова.
Женщина арендует на рынке бутик и торгует вещами.
«Напомним, регистрация приложения Ashyq производится на сайте https://infokazakhstan.kz/. Процедуру упростили. Если раньше на обработку заявки уходило до семи дней, то теперь получение QR-кода занимает не больше двух часов», - говорят в пресс-службе Палаты предпринимателей Карагандинской области.
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