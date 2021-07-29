Карагандинским предпринимателям помогают регистрироваться в Ashyq

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Пункты помощи в регистрации в системе Ashyq заработали в Карагандинской области. Оформить заявку теперь можно по упрощенной форме, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Желающих присоединиться к Ashyq стало гораздо больше. К примеру, только на одном рынке Караганды подано около ста заявок. На помощь приехали специалисты Региональной палаты предпринимателей.

«Я не сильна в компьютерной грамотности. Самостоятельно было бы трудно подключиться к системе. А здесь всё сделали быстро. С Ashyq смогу продолжать работать при усилении карантина», – поблагодарила за помощь предпринимательница Лидия Чернышова.

Женщина арендует на рынке бутик и торгует вещами.

«Напомним, регистрация приложения Ashyq производится на сайте https://infokazakhstan.kz/. Процедуру упростили. Если раньше на обработку заявки уходило до семи дней, то теперь получение QR-кода занимает не больше двух часов», - говорят в пресс-службе Палаты предпринимателей Карагандинской области.