Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Образование

Карагандинским педагогам вручили ключи от служебных квартир

Автор:  
Агата Мухамеджанова
27 Сентября 2022, 21:25
Карагандинским педагогам вручили ключи от служебных квартир

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В преддверии Дня учителя четыре педагога получили ключи от служебных квартир в Сарани и Актасе Карагандинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В канун празднования Дня учителя арендное жилье получили четыре преподавателя Карагандинской области. Квартиры расположены в Сарани и Актасе. Среди получивших жилье - молодые специалисты и востребованные учителя», – написала на своей странице в Facebook руководитель управления образования Гульсум Кожахметова.

Одной из обладательниц служебной квартиры стала Перуза Жайкбаева. Она - учитель истории, работает в лицее «Білім-инновация № 2». Ее трудовой стаж – 18 лет.

photo


«Я родом из Кызылорды. Переехала в Караганду в 2007 году – меня перевели сюда. Долгие годы вместе с детьми снимала жилье. Признаться, было сложно. Я воспитываю их одна. Арендаторы попадались разные: нередко повышали оплату, иногда просто продавали жилье и выселяли нас. Я рада, что мне выделили служебную квартиру. Теперь буду платить только за коммунальные услуги. Это хорошее подспорье для педагогов», – сказала Перуза Жайкбаева.

Претендентов на служебные квартиры выбирали на заседании жилищной комиссии. На рассмотрение было вынесено семь заявлений, из них четыре одобрены. С педагогами заключены договоры найма.

Всего на балансе управления образования Карагандинской области находятся 24 квартиры в Сарани и Актасе. На сегодня все они заселены.


Карагандинская область   Образование   Жилье  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске
Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске
Сильные дожди и грозы ожидаются в ближайшие дни в СКО
Сильные дожди и грозы ожидаются в ближайшие дни в СКО
Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
Какой вид отдыха становится популярным в Казахстане
Какой вид отдыха становится популярным в Казахстане
Своей ответственности не избегаю – министр экологии прокомментировала пожар в области Абай
Своей ответственности не избегаю – министр экологии прокомментировала пожар в области Абай