Карагандинских заключённых будут готовить к возвращению в общество

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Карагандинскую область посетили Посол Европейского Союза в РК Свен-Олов Карлссон, Чрезвычайный и Полномочный Посол Королевства Нидерландов в Казахстане Андре Карстенс, Региональный представитель Управления по наркотикам и преступности (УНП) ООН в Центральной Азии Ашита Миттал. Визит высокой делегации связан с реализацией совместной инициативы по социальной реинтеграции заключённых, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В пилотный проект вошли две карагандинские колонии: мужская в Карабасе и женская в Коксуне.

Делегацию принял аким Карагандинской области Женис Касымбек. После этого состоялось экспертное совещание с участием представителей государственных органов и гражданского сектора.

«Карагандинская область является одним из самых больших регионов Казахстана. Она занимает 17% территории всей страны. В области много пенитенциарных учреждений. Исторически так сложилось. Та миссия, с которой вы приехали, для нас является очень важной. Социальная реинтеграция осужденных после освобождения – это одно из приоритетных направлений. Для нас ценен ваш опыт», - сказал Женис Касымбек.

Глава региона заверил, что власти окажут необходимое содействие в реализации совместной инициативы. Программа финансируется ЕС, Контртеррористическим центром ООН и правительством Нидерландов. Упор будет сделан на работу с осужденными за преступления экстремистской и террористической направленности, профилактику радикализации заключённых.





Свен-Олов Карлссон отметил необходимость тесной координации между заинтересованными сторонами, включая государственные органы и организации гражданского общества. Посол ЕС поблагодарил руководство области за поддержку.

«Радикализация в пенитенциарных учреждениях является вызовом для всех нас. Нет готовых рецептов в решении глобальной проблемы, поэтому важен обмен опытом. Заключённые из числа насильственных экстремистов не представляют собой однородную группу. Нужно понимать, как готовить этих людей к возвращению в общество», - подчеркнул Свен-Олов Карлссон.

На совещании обсудили программы реабилитации в тюрьмах и социальной адаптации вышедших на свободу.

По словам Ашиты Миттал, для оценки хода реализации программы будет организована полевая миссия.

«Казахстан был выбран одной из трёх стран-бенефициаров, вошедших в совместную инициативу ЕС, ООН и Нидерландов. После консультации с государственными органами определены два пилотных учреждения в Карагандинской области. Мы их посетили, посмотрели условия содержания, встретились и сотрудниками и пообщались с осужденными. Наша цель – выработать план действий. Мероприятия будут фокусироваться на четырёх основных блоках. Это – вопросы безопасности, оценка рисков и потребностей, реабилитационные программы, социальная адаптация после освобождения», - пояснила Вера Ткаченко, руководитель программы УНП ООН.





По её словам, большое внимание будет уделено повышению квалификации сотрудников исправительных учреждений. Для участия в проекте вовлекут психологов, социальных работников, теологов, неправительственные организации.

В декабре 2018 года Казахстан одним из первых присоединился к Глобальной программе «Поддержка усилий в организации работы с осужденными за преступления экстремистской и террористической направленности, и профилактике радикализации заключённых в пенитенциарных учреждениях».



