+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 22 °С
Алматы: 29 °С
USD 424.99 EUR 504.21
RUB 5.81 CNY 65.66
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Карагандинских студентов поощряют за прививку от КВИ

28 Июля 2021 18:00
Поделиться:
Карагандинских студентов поощряют за прививку от КВИ

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Бесплатные путёвки в спортивно-оздоровительный лагерь, курсы английского языка и приоритет при присуждении стипендий ректора вуза. О таких поощрениях для вакцинированных объявил Карагандинский технический университет, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Ashyq: Как заболевшим после вакцинации возвращают «зеленый» статус
За использование поддельных паспортов вакцинации предусмотрен арест до 40 суток Могут ли внедрить Ashyq в школах Казахстана Отец и сын погибли в ДТП под Темиртау

На сегодняшний день в вузе прививку от коронавирусной инфекции получили 22% студентов и 76% сотрудников и преподавателей.

«Объявляя акции, основной упор мы делаем всё-таки на студентов. Это бесплатные курсы по изучению английского языка в осеннем семестре. Всего планируем охватить 30 учащихся. Кроме того, каждый год проходит присуждение стипендий ректора вуза. В этом году приоритет будет отдан именно вакцинированным», – объясняет проректор по воспитательной работе Мирас Куттыбай.

Также пройдёт розыгрыш бесплатных путёвок на неделю в спортивно-оздоровительный лагерь «Политехник». Поехать можно будет летом следующего года. Путёвки разыграют среди студентов, сотрудников и преподавателей. Участвовать смогут все, кто получил вакцину до 10 августа. Розыгрыш пройдёт в начале сентября.

«Сам я вакцинировался ещё в апреле. Сейчас меня приглашают в Центр крови. В качестве донора сдаю кровь на плазму для ковид-больных. Считаю, что вакцинация поможет победить пандемию», – говорит Мирас Куттыбай.


Подписывайтесь на наш канал:

#Вузы   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК   #Вакцинация  
Поделиться:

Автор:

Агата Мухамеджанова

Новости по теме
Ashyq: Как заболевшим после вакцинации возвращают «зеленый» статус
За использование поддельных паспортов вакцинации предусмотрен арест до 40 суток
Могут ли внедрить Ashyq в школах Казахстана
Отец и сын погибли в ДТП под Темиртау
Популярное
1 Сменился начальник Службы охраны Президента РК
2 Как будут работать ТРЦ, кафе, салоны красоты в Карагандинской области
3 Президент прокомментировал новый статус Косшы
4 «Примите правильное решение для себя» – главный санврач Карагандинской области обратился к жителям
5 Главе государства представили инвестиционные проекты Акмолинской области
Читайте также
Какие объекты заработают со 2 августа в рамках проекта Ashyq
99,9% заболевших коронавирусом не вакцинированы - глава Минздрава
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Индира Марат
Индира Марат
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив