Карагандинских студентов будут бесплатно обучать основам предпринимательства

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Управление по вопросам молодёжной политики Карагандинской области ко Дню молодёжи запускает проект по обучению студентов вузов и колледжей предпринимательским навыкам, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Целью проекта является популяризация предпринимательской деятельности среди студенческой молодёжи.

В ходе обучения участники смогут развить в себе базовые предпринимательские навыки, получить поддержку своих бизнес-идей, а также повысить уровень информированности о мерах государственной поддержки для развития молодёжного предпринимательства.

Обучение в онлайн-формате будут проводить эксперты и специалисты в сфере бизнеса.

Кроме того, слушатели получат возможность участвовать в конкурсе лучших бизнес-идей с общим призовым фондом 2 миллиона тенге.

Приём заявок продлится до 10 сентября.