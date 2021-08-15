Карагандинских студентов будут бесплатно обучать основам предпринимательства
КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Управление по вопросам молодёжной политики Карагандинской области ко Дню молодёжи запускает проект по обучению студентов вузов и колледжей предпринимательским навыкам, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Целью проекта является популяризация предпринимательской деятельности среди студенческой молодёжи.
В ходе обучения участники смогут развить в себе базовые предпринимательские навыки, получить поддержку своих бизнес-идей, а также повысить уровень информированности о мерах государственной поддержки для развития молодёжного предпринимательства.
Обучение в онлайн-формате будут проводить эксперты и специалисты в сфере бизнеса.
Кроме того, слушатели получат возможность участвовать в конкурсе лучших бизнес-идей с общим призовым фондом 2 миллиона тенге.
Приём заявок продлится до 10 сентября.
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