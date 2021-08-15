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Карагандинских студентов будут бесплатно обучать основам предпринимательства

15 Августа 2021 11:40
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Карагандинских студентов будут бесплатно обучать основам предпринимательства

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Управление по вопросам молодёжной политики Карагандинской области ко Дню молодёжи запускает проект по обучению студентов вузов и колледжей предпринимательским навыкам, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Целью проекта является популяризация предпринимательской деятельности среди студенческой молодёжи.

В ходе обучения участники смогут развить в себе базовые предпринимательские навыки, получить поддержку своих бизнес-идей, а также повысить уровень информированности о мерах государственной поддержки для развития молодёжного предпринимательства.

Обучение в онлайн-формате будут проводить эксперты и специалисты в сфере бизнеса.

Кроме того, слушатели получат возможность участвовать в конкурсе лучших бизнес-идей с общим призовым фондом 2 миллиона тенге.

Приём заявок продлится до 10 сентября.


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#Карагандинская область   #Образование   #Общество   #Молодежь  
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Автор:

Агата Мухамеджанова

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