Карагандинских школьников из малообеспеченных семей бесплатно подготовят к ЕНТ

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Благодаря акции Qaiyrymdy ūrpaq 50 учеников 11-х классов из малообеспеченных семей городов и районов Карагандинской области бесплатно подготовят к ЕНТ не только по основным предметам, но и по выбору, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Наш проект в основном направлен на детей из сельской местности и из социально уязвимых семей. Мы работаем с ними. Во-первых, это те дети, которые даже не мечтали поступать в вузы, потому что нет возможности. Во-вторых, для сельских ребят стартовую площадку нельзя сравнить с городской. У них, как правило, нет альтернативы, кроме школы, где можно подготовиться к ЕНТ. Мы уже второй год обучаем детей в формате стрима (прямой эфир). У нас есть студия. Также есть площадка для тренингов, где дети могут пройти обучение. На этот год мы набрали 50 ребят по всей области. В прошлом году тоже было 50 школьников, среди них 21 поступил на грант. Это пока пилотный проект, но нам хотелось бы, чтобы нас поддержало государство», – рассказал основатель академии «Самгау» Ардак Жакин.

Напомним, с 1 марта в Карагандинской области запущена молодёжная благотворительная акция Qaiyrymdy ūrpaq. Её целевой аудиторией являются дети из малообеспеченных, неполных и многодетных семей, а также с ограниченными возможностями.

«С 1 марта по 19 апреля в акции Qaiyrymdy ūrpaq приняли участие семь регионов области, 17 спонсоров из числа молодых предпринимателей и депутатов районных и городских маслихатов и 77 получателей помощи из многодетных, малообеспеченных семей и дети с инвалидностью. Ребятам предоставляется возможность обучения на бесплатных образовательных курсах, в центрах творческого и спортивного развития, а также им при необходимости приобретается спортивная форма и инвентарь. На сегодняшний день в рамках акции оказана помощь на общую сумму 3 328 700 тенге», – сообщили в управлении по вопросам молодёжный политики.

Желающим стать участником акции необходимо обратиться по номеру: 8-778-673-35-35.



