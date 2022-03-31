Карагандинских призёров чемпионата Азии по боксу поощрили материально

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Материальное поощрение получили карагандинские спортсмены, завоевавшие восемь наград на прошедшем недавно чемпионате Азии по боксу среди молодёжи и юниоров. Согласно постановлению акимата Карагандинской области, тренеры отличившихся боксёров также получат прибавку к зарплате, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Победителей и призёров чемпионата Азии по возвращении домой поздравили с отличным выступлением во Дворце спорта имени Абдирова. Руководитель управления физической культуры и спорта Темирхан Абылаев вручил им благодарственные письма и пожелал новых побед.

«Ежемесячное денежное содержание, которое выплачивается в течение года: молодёжи за первое место – 100 тысяч, за второе – 90 тысяч, за третье – 75 тысяч тенге; юниорам за первое место – 90 тысяч, за второе – 75 тысяч, за третье – 60 тысяч тенге. Тренеры будут получать ежемесячную добавку к основной зарплате в размере 15 тысяч тенге», - сообщили в Управлении физической культуры и спорта Карагандинской области.

К слову, с каждым годом ежемесячное денежное содержание увеличивается. Это является хорошим стимулом для спортсменов оставаться в национальной сборной команде и добиваться хороших результатов.

Как сообщалось ранее, сборная Казахстана стала лидером чемпионата Азии по боксу среди молодежи и юниоров в Аммане (Иордания) по количеству выигранных медалей.



