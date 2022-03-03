Карагандинских меценатов пригласили принять участие в благотворительной акции
КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Карагандинцев приглашают принять участие в акции Qaiyrymdy ūrpaq, чтобы дать как можно больше возможностей детям из социально уязвимых слоёв населения получить качественное образование и развитие, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
В прошлом году благодаря этому мероприятию помогли 137 юным жителям области на общую сумму более 5 миллионов тенге.
«Такой результат стал возможен благодаря поддержке 60 молодых меценатов региона, которые достигли успехов в бизнесе и общественно-политической деятельности», – отметили в управлении по вопросам молодёжной политики.
«Акция направлена на продвижение образовательных ценностей среди подрастающего поколения и молодёжи. А также на поддержку детей, которые хотят заниматься спортом, получить дополнительное образование. Основная аудитория – ребята из малообеспеченных, неполных и многодетных семей, с ограниченными возможностями», – рассказал руководитель управления по вопросам молодёжной политики Биржан Алимжанов.
Благотворители (молодые предприниматели и депутаты, руководители государственных и частных учреждений, собственники и учредители организаций дополнительного образования и спортивных комплексов (секций) могут помочь детям в следующем:
- предоставить бесплатный абонемент (дисконт) на посещение курсов развития, кружков дополнительного образования или спортивных секций (срок абонемента, направление определяются участниками самостоятельно);
- купить спортивную одежду или инвентарь, подписку на образовательные онлайн-ресурсы, специализированную литературу.
Для участия в акции можно обратиться в молодёжные ресурсные центры городов и районов либо в областной МРЦ.
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