+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -6 °С
Алматы: -5 °С
USD 432.28 EUR 490.16
RUB 5.89 CNY 67.88
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Карагандинских артистов наградили медалями Союза театральных деятелей Казахстана

30 Декабря 2021 21:00
Поделиться:
Карагандинских артистов наградили медалями Союза театральных деятелей Казахстана

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Четыре карагандинских артиста были удостоены специальной медали «Дара» («Особенный»). Так труд работников сцены оценил Союз театральных деятелей Казахстана, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Итоги конкурса «Оқырман отбасы – 2021» подвели в Карагандинской области
Победа Рухии на «Славянском базаре», «Грэмми» Иманбека, выступление Димаша на инаугурации Президента США – музыкальные итоги года В Караганде наградили поэтов – победителей конкурса «Тәуелсіздік тәтті ұғым, шырын дәмі» Проект модернизации струн казахских народных инструментов представили Актоты Раимкуловой

Одним из обладателей медали стал руководитель Карагандинского академического театра музыкальной комедии лауреат международных конкурсов, заслуженный деятель РК Амантай Ибраев. Более 20 лет он возглавляет театр. При этом административную работу ему до сих пор удаётся совмещать с актёрской.

Медаль «Дара» вручена также старшему артисту Карагандинского областного казахского драматического театра имени С. Сейфуллина Мекену Кисыкову. Заслуженный деятель культуры был не раз отмечен наградами, в том числе медалью «Ерен еңбегі үшін».

В Карагандинском государственном ордена Дружбы народов русском драматическом театре медали «Дара» удостоился актёр Павел Кондратьев. На сцене театра он играет уже девять лет.

Кроме Караганды, медаль нашла своего героя и в Жезказгане. Более 40 лет своей жизни отдал Серик Булгакбаев Жезказганскому казахскому музыкально-драматическому театру имени С. Кожамкулова. Он заслуженный артист РК, лауреат республиканских театральных фестивалей, отличник культуры.



Подписывайтесь на наш канал:

#Карагандинская область   #Культура  
Поделиться:

Автор:

Агата Мухамеджанова

Новости по теме
Итоги конкурса «Оқырман отбасы – 2021» подвели в Карагандинской области
Победа Рухии на «Славянском базаре», «Грэмми» Иманбека, выступление Димаша на инаугурации Президента США – музыкальные итоги года
В Караганде наградили поэтов – победителей конкурса «Тәуелсіздік тәтті ұғым, шырын дәмі»
Проект модернизации струн казахских народных инструментов представили Актоты Раимкуловой
Популярное
1 За сутки в Казахстане выявлено 440 заболевших коронавирусом
2 В пяти городах Казахстана ожидаются неблагоприятные метеоусловия 30 декабря
3 Нурсерик Шарипов избран на должность судьи Верховного Суда РК
4 Бежавшего за Дедом Морозом школьника из ВКО поздравил министр образования и науки
5 В Генеральной прокуратуре прокомментировали полную отмену смертной казни
6 ЕС: ковид бьёт рекорды
Читайте также
Итоги конкурса «Оқырман отбасы – 2021» подвели в Карагандинской области
Димаш Кудайберген анонсировал презентацию нового олимпийского хита
За сутки в Казахстане выявлено 440 заболевших коронавирусом
В пяти городах Казахстана ожидаются неблагоприятные метеоусловия 30 декабря
Нурсерик Шарипов избран на должность судьи Верховного Суда РК
Бежавшего за Дедом Морозом школьника из ВКО поздравил министр образования и науки
В Генеральной прокуратуре прокомментировали полную отмену смертной казни
ЕС: ковид бьёт рекорды
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz

Архив