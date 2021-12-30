Карагандинских артистов наградили медалями Союза театральных деятелей Казахстана

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Четыре карагандинских артиста были удостоены специальной медали «Дара» («Особенный»). Так труд работников сцены оценил Союз театральных деятелей Казахстана, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Одним из обладателей медали стал руководитель Карагандинского академического театра музыкальной комедии лауреат международных конкурсов, заслуженный деятель РК Амантай Ибраев. Более 20 лет он возглавляет театр. При этом административную работу ему до сих пор удаётся совмещать с актёрской.

Медаль «Дара» вручена также старшему артисту Карагандинского областного казахского драматического театра имени С. Сейфуллина Мекену Кисыкову. Заслуженный деятель культуры был не раз отмечен наградами, в том числе медалью «Ерен еңбегі үшін».

В Карагандинском государственном ордена Дружбы народов русском драматическом театре медали «Дара» удостоился актёр Павел Кондратьев. На сцене театра он играет уже девять лет.

Кроме Караганды, медаль нашла своего героя и в Жезказгане. Более 40 лет своей жизни отдал Серик Булгакбаев Жезказганскому казахскому музыкально-драматическому театру имени С. Кожамкулова. Он заслуженный артист РК, лауреат республиканских театральных фестивалей, отличник культуры.



