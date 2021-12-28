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Карагандинские йоги провели благотворительный марафон

28 Декабря 2021 13:00
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Карагандинские йоги провели благотворительный марафон

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В преддверии Нового года в Караганде прошёл трёхдневный йога-марафон. Его 11 неравнодушным организаторам удалось собрать 240 тысяч тенге, которые они направили на благотворительность, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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В марафоне приняли участие 20 человек. Хорошее начинание поддержали друзья организаторов и в других городах.

«Катя и Саша, которые уже полгода путешествуют по Грузии, прислали нам 30 тысяч тенге. И пошутили, что будут принимать участие в нашем марафоне ментально. Ещё один друг провёл благотворительные практики в Алматы и отправил нам 30 тысяч тенге», – рассказал один из организаторов – Дамир Каримов.

Денежную помощь решено было разделить на три части. На 66 тысяч тенге приобрели 330 подгузников для подопечных Карагандинской областной больницы сестринского ухода Красного Полумесяца. Их привезут в хоспис в ближайшее время вместе с новогодними подарками от Казахстанской академии йоги.

В центр коррекции «Лапа помощи» было переведено 109 600 тенге. Участники марафона оплатили курс реабилитации для 11-летнего Яши Воротникова с ДЦП. В настоящее время сборы для помощи Яше продолжаются. Ему необходимы средства для госпитализации вместе с бабушкой в специализированную больницу в Санкт-Петербурге. Реабилитация там будет проходить бесплатно.

Оставшиеся деньги потратили на спасённых волонтёрами животных.

«Мы купили четыре больших пакета корма для питомцев карагандинского «Котокафе». Кроме необычного кафе, тут и лазарет, и передержка. В общей сложности здесь проживает больше 120 кошек и собак. Хватит корма на неделю», – отметил Дамир Каримов.



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#Карагандинская область   #Благотворительность  
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Автор:

Агата Мухамеджанова

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