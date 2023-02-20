Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 451.82 eur/kzt 490.04

    rub/kzt 5.39 cny/kzt 63.15
Прогноз погоды
Астана+26+28℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Карагандинские врачи за год спасли 162 ребенка, проглотивших инородные предметы

    20 Февраля 2023, 03:26

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Монетки, мелкие игрушки, иголки – это список предметов, которые чаще всего извлекают из брюшной полости и дыхательных путей детей. О «коллекции» неожиданных находок карагандинских врачей расскажет корреспондент МИА «Казинформ».

    На стол высыпали монеты из копилки и содержимое кошельков и сумок. Здесь можно увидеть английские булавки, скрепки и иголки. Отдельно выделяется довольно большой огрызок карандаша и гвозди. Все эти предметы врачи достали из желудочно-кишечного тракта детей. Такие случаи встречаются часто, но после того, как из кишечника двухлетнего ребенка достали 11 магнитов, карагандинские врачи хотят в очередной раз предупредить родителей о том, какая опасность может поджидать ребенка в его собственном доме.

    «Симптоматика инородного тела - обильное слюноотделение, позывы к рвоте, чувство будто что-то находится в горле. Если в дыхательных путях, то у ребенка бывает отдышка, хрипы, кашель. Тогда надо вызывать хирурга в любое время суток», - говорит заведующий отделением эндоскопии Медет Омаров.

    По словам специалистов, если ребенок что-то проглотил, не нужно полагать, что оно выйдет с переваренной пищей. Так происходит далеко не всегда. Это зависит от диаметра предмета, возраста и роста ребенка.

    «Есть инородные тела, которые могут выйти естественным путем, если они маленькие диаметром. Это зависит от возраста ребенка. Если в течение трех суток инородные тела не вышли, то повторно проводим процедуру ФГДС для убедительности, что оно уже в желудке не находится», - пояснил врач.

    По словам медиков, некоторые родители забирают с собой изъятый ​​у ребенка посторонний предмет в качестве сувенира. Специалисты рекомендуют ни в коем случае не оставлять маленьких детей наедине с мелкими предметами. При подозрении на то, что малыш что-то проглотил нужно срочно обращаться за помощью к специалистам. В январе таких пациентов в детской больнице было 10. В прошлом году хирурги спасли 162 ребенка.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область Регионы Общество Спасение Врачи Караганда Дети
    Новости по теме
    Новости по теме
    Побои детей в Шымкенте прокомментировали в Минпросвещения
    Какие имена самые популярные в Казахстане
    Быть или не быть: почему медики настаивают на запрете вейпов и бывают ли они безвредными
    Казахстанский опыт качественного медицинского образования презентовали в Таджикистане
    Популярное
    1 Акимом ВКО стал Ермек Кошербаев
    2 Чем запомнился Даниал Ахметов на посту акима ВКО
    3 Даниал Ахметов освобожден от должности акима Восточно-Казахстанской области
    4 Марат Тажин освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла РК в Чехии
    5 Димаш Кудайберген проводил дедушку в последний путь