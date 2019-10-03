Карагандинские врачи будут внедрять новейшие технологии в лечении межпозвоночной грыжи

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – На базе клиники профессора Макажанова в Караганде проводится мастер-класс по внедрению технологии трансфораминальной эндоскопической хирургии позвоночника, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу управления здравоохранения Карагандинской области.

Для проведения мастер-класса приглашены врачи из Китая и Новосибирска. Врач-нейрохирург высшей категории, кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник ННИИТО Сергей Мишинов и Wang Peng профессор из больницы Tangdu (больница при Военно-воздушном военно-медицинском университете Народно-освободительной армии, кафедра нейрохирургии) будут консультировать местных врачей.

Межпозвоночная грыжа в поясничном отделе позвоночника возникает чаще, чем в других. Она развивается на фоне прогрессирующего остеохондроза или вследствие травмы спины.

Хирургические методы лечения грыжи применяют при неэффективности консервативной терапии и развитии осложнений со стороны спинного мозга.

Трансфораминальная эндоскопическая хирургия позвоночника позволяет оперировать такие заболевания как грыжи поясничного отдела позвоночника (секвестрированные грыжи, экструзии и протрузии межпозвоночного диска), стенозы, болевой синдром в спине.

Данная методика является малотравматичным для мягких тканей, отсутствует повреждение нервных структур, отмечается высокая эффективность и сокращается срок пребывания на госпитализации.