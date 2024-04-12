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    21:37, 11 Апрель 2024 | GMT +6

    Карагандинские военнослужащие отправились на помощь в СКО

    Карагандинские военнослужащие отправились на помощь в СКО
    Фото: Региональное командование «Астана»

    Карагандинские военнослужащие помогут в проведении работ в пострадавшей от весеннего половодья Северо-Казахстанской области. В Петропавловск выехала колонна в составе 14 единиц военной техники и 305 человек личного состава воинской части 31775 Регионального командования «Астана», передает корреспондент агентства Kazinform.

    - Мы плодотворно поработали в Нуринском и Шетском районах нашей области по предупреждению паводков. Стихия обошла Караганду. Сейчас наша помощь необходима жителям Петропавловска. Сила нашей страны в единстве народа! – отметил рядовой Адиль Хамзин, военнослужащий срочной службы воинской части 31775.

    Карагандинские военнослужащие отправились на помощь в СКО
    Фото: Региональное командование «Астана»

    В Северо-Казахстанской области работают и карагандинские спасатели.

    Карагандинские военнослужащие отправились на помощь в СКО
    Фото: Региональное командование «Астана»

    - Группировка сил и средств ДЧС Карагандинской области находится в селе Тепличном СКО. Спасатели заготавливают и укладывают мешкотару с инертным материалом. В работах задействовано 115 человек личного состава, 13 единиц техники, 27 мотопомп и 6 плавсредств, – сообщила пресс-служба ведомства.

    Карагандинские военнослужащие отправились на помощь в СКО
    Фото: Региональное командование «Астана»

    В селе Бесколь карагандинские спасатели помогают в эвакуации жителей, а также транспортировке имущества и скота в безопасное место.

    Карагандинские военнослужащие отправились на помощь в СКО
    Фото: Региональное командование «Астана»
    Карагандинские военнослужащие отправились на помощь в СКО
    Фото: Региональное командование «Астана»
    Карагандинские военнослужащие отправились на помощь в СКО
    Фото: Региональное командование «Астана»

     

    Теги:
    Северо-Казахстанская область Армия СКО Вооруженные силы Минобороны РК Карагандинская область
    Айзада Агильбаева
    Автор
    Айзада Агильбаева
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