Карагандинские военнослужащие отправились на помощь в СКО

Карагандинские военнослужащие помогут в проведении работ в пострадавшей от весеннего половодья Северо-Казахстанской области. В Петропавловск выехала колонна в составе 14 единиц военной техники и 305 человек личного состава воинской части 31775 Регионального командования «Астана», передает корреспондент агентства Kazinform.

- Мы плодотворно поработали в Нуринском и Шетском районах нашей области по предупреждению паводков. Стихия обошла Караганду. Сейчас наша помощь необходима жителям Петропавловска. Сила нашей страны в единстве народа! – отметил рядовой Адиль Хамзин, военнослужащий срочной службы воинской части 31775.

Фото: Региональное командование «Астана»

В Северо-Казахстанской области работают и карагандинские спасатели.

Фото: Региональное командование «Астана»

- Группировка сил и средств ДЧС Карагандинской области находится в селе Тепличном СКО. Спасатели заготавливают и укладывают мешкотару с инертным материалом. В работах задействовано 115 человек личного состава, 13 единиц техники, 27 мотопомп и 6 плавсредств, – сообщила пресс-служба ведомства.

Фото: Региональное командование «Астана»

В селе Бесколь карагандинские спасатели помогают в эвакуации жителей, а также транспортировке имущества и скота в безопасное место.

Фото: Региональное командование «Астана»

Фото: Региональное командование «Астана»