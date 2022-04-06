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    01:38, 06 Апрель 2022 | GMT +6

    Карагандинские учителя завоевали третье место на республиканской олимпиаде

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    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Команда молодых математиков Карагандинской области стала третьей на республиканской олимпиаде «Математическая регата» в Атырау, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    В состав карагандинской «Матрицы» вошли учителя из общеобразовательных школ имени Нуркена Абдирова и Шакарима, а также школы-лицея № 104 – Татьяна Хорошилова, Людмила Жукова и Даурен Мырзабек. Капитан команды – молодой специалист из ОШ имени Габидена Мустафина Акниет Ильясов.

    «Мы впервые участвовали в такой олимпиаде. Познакомились с членами команды на областном этапе. До этого друг друга не знали. Олимпиада состояла из четырёх туров. Каждый содержал по три задачи. Выделенное время зависело от сложности заданий. Например, на 1-й тур давалось 10 минут, а на 2-й – 15. Физически один человек не сможет решить все три задачи в одном туре, соревнования основаны на командной работе», – рассказывает Акниет Ильясов.

    Призовое место республиканской олимпиады даёт стимул покорять новые вершины, уверен капитан команды. В будущем он намерен и дальше поддерживать своих коллег и встречаться с ними хотя бы раз в неделю, чтобы совместно решать задачи.

    Республиканская олимпиада «Математическая регата» проводится в Казахстане с 2018 года. В ней принимают участие команды в составе четырёх человек – победители областных этапов олимпиады по математике среди педагогов. Организатор интеллектуальных соревнований – республиканский научно-практический центр «Дарын».


    Теги:
    Образование Карагандинская область
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