Карагандинские учителя получили подарок ко Дню столицы
Квартиры расположены в Сарани и Актасе. Среди получивших многодетные семьи и востребованные учителя.
«Я работаю преподавателем физкультуры в Карагандинском высшем политехническом колледже. Воспитываем с женой ребёнка. С получением квартиры будет возможность копить деньги на своё жильё», – поделился счастливый новосёл Азамат Орашев.
Вручение прошло в здании нового Дворца школьников. Построен он по поручению Елбасы.
«Я рад в преддверии Дня столицы встретиться с вами в этом здании. К началу нового учебного года мы откроем Дворец школьников. И сотни ребятишек будут ежедневно получать дополнительное образование – здесь есть всё необходимое для развития, – отметил Женис Касымбек. – Я рад сегодня вручить учителям ключи от служебного жилья. В этом году больше ста ведомственных квартир получат работники здравоохранения, образования, культуры. В том числе 24 квартиры предназначены преподавателям. Но из-за эпидситуации мы не смогли пригласить всех».
Обеспечение жилищно-бытовых условий – это важнейшая задача властей, подчеркнул глава региона.